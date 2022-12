Steiner: Ha nem lenne költségvetési plafon, a Haas nem lenne a Forma-1-ben

Egyelőre nehéz kedves szavakat találni a költségvetési plafonra, mivel bár elvileg az a célja, hogy a nagy csapatok (Red Bull, Mercedes, Ferrari) és a kicsik (Williams, Haas) közti különbség csökkenjen, egyelőre ennek nyoma sincs, bár a Red Bull esetében árnyalja a dolgot, hogy 2021-ben átlépték a szövetség által megszabott határt.

Ennek ellenére vannak, akik életmentőként beszélnek a szabályról, amibe kapaszkodhatnak a túlélés reményében és ezért – részben hálából – elnézőbbek amiatt, hogy nem lett azonnal mindenkinek világbajnoki esélye. Közéjük tartozik Günther Steiner és a Haas.

A koronavírus-járvány súlyos sebet ejtett az amerikai csapat költségvetésén, olyannyira, hogy ahogy Günther Steiner a GPFansnek adott szezonzáró interjújában elmondta, a Forma-1-ben való részvételük is veszélyben forgott volna nélküle:

„A költségvetési plafon nélkül talán nem mentünk volna csődbe, de a Forma-1-ben nem lennénk ott. 2020-at nem éltük volna túl nélküle. Ez a legjobb dolog, ami a Forma-1-gyel történhetett, de ha belegondolunk, jó sokáig tartott bevezetni. Már jó ideje felvetették a dolgot, köszönet azoknak, akik tettek érte, Jean Todtnak és Chase Carey-nek, akik mindent megtettek, hogy be legyen vezetve.”

Nehéz elképzelni, hogy a Haas valaha is elköltött volna 145 millió dollárt 2021 előtt, a lépésnek köszönhetően azonban elméletben nekik is lenne esélyük a pontszerzésre. Az év elején ezt párszor sikerült is elérniük, köszönhetően Kevin Magnussen visszatérésének és a szabályok ügyes kihasználásának.