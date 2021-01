Steiner: Grosjean nem kapta meg azt az elismerést az F1-ben, amit megérdemelt

A Haas októberben jelentette be, hogy nem hosszabbítanak szerződést a 2021-es szezonra a francia Romain Grosjeannal, miután 5 szezonon keresztül versenyzett az amerikai alakulatnál, hanem egy teljesen újoncokból álló felállással vágnak neki az évnek.

Grosjean utoljára a Bahreini Nagydíjon állt rajthoz Forma-1-es versenyen, azonban egy szerencsétlen rajtbeleset után az F1 történetének egyik legijesztőbb balesetét szenvedte el, amelyben csodával határos módon csak égési sérüléseket szerzett.

Annak ellenére, hogy sokan Grosjeanra a balesetei, és hibái miatt emlékeznek, a francia pilóta 10 dobogós helyezéssel zárja a Forma-1-es karrierjét, és a Haas rövid történelmének legjobb eredményét is ő szállította a 2017-es Osztrák Nagydíjon szerzett 4. helyével.

Legutóbbi csapatfőnöke, Günther Steiner is úgy érzi, nem kapta meg a kellő elismerést Grosjean: „Ez így van, nagyon gyors versenyző volt. A jobb napjain a mezőny egyik legjobbja volt” – mondta Steiner az Autosport/Motorsport.com

„Néha túl keményen próbálkozott, abból eredtek a hibái. Egyszerűen túl keményen feszegette a saját határait, ezután jöttek hibák.”

Grosjean csapattársa 4 szezonon keresztül Kevin Magnussen volt, aki egyetértett Steinerrel:

„Volt egy pár hibája, amit felfújtak, például a (2018-as) bakui, ahol a safety car mögött törte össze az autót” – nyilatkozta Magnussen szintén a Motorsport.com-nak. „Az túl nagy figyelmet kapott, ha azt nézzük, milyen pozícióban haladt, amikor ez történt, az hihetetlen volt. Talán a negyedik volt egy Haasszal! Erről soha senki nem beszél. Ha ott nem törte volna össze az autót, remek eredményt ért volna el.”

„Ez nagyon elvonja a figyelmet attól, milyen remek pilóta volt. Az évek során az, hogy egy nem annyira versenyképes autóban ült, nagyon megnehezítette a dolgát. Az emberek talán elfelejtik, hogy mit csinált 2012-ben és 13-ban, amikor csomó dobogós helyezést szerzett. Csak a balszerencse miatt nem szerzett futamgyőzelmet.”

Grosjean a 2015-ös szezon után hagyta el az akkor még Lotust, hogy az F1-hez újonnan csatlakozó Haas pilótája legyen, Steiner szerint ez egy nagyon bátor döntés volt, és a csapat gyakorlatilag minden ígéretét teljesítette.

„Pont annyira voltunk felkészültek az F1-re, ahogyan én azt elmondtam neki. Akkor nehéz volt a helyzet, mert az új csapatok nem mutattak jó teljesítményt, és ő is tisztában volt ezzel, de én elmagyaráztam neki, hogy mi mit csinálunk másképpen. Ő hitt nekem, és szerintem be is tartottuk az ígéreteinket.”

„Természetesen a 2019-es és a 2020-as szezon nehéz volt, de ez bármelyik csapattal előfordulhat. Ennek semmi köze nem volt már ahhoz, hogy új csapat voltunk, valamit tavaly elrontottunk, és idén a koronavírus-járvány miatt minden más csapatnál jobban szenvedtünk. Ő bátor volt, hogy belefogott ebbe a kalandba, és szerintem nem jött ki belőle rosszul.”

