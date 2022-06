Steiner elmondta meddig nem hajlandó Schumacher jövőjéről beszélni

Mick Schumacher továbbra is első Forma-1-es pontjaiért hajt, miközben az eddigi nyolc versenyhétvégén több komoly hibát is elkövetett, amely bizony anyagilag is fejtörést okozott csapatának.

A fiatal német egyelőre elmarad teljesítményben csapattársától, Kevin Magnussentől, azzal együtt, hogy a Haas F1 Team kezdeti lendülete is alábbhagyott. Mivel a mezőnyben egyedüliként még nem vetettek be fejlesztéseket, az elmúlt hetekben visszaesett a teljesítményük.

Miközben Günther Steiner nemrégiben nyíltan beszélt arról, hogy többet várnak a pilótájuktól, Ralf Schumacher, Mick nagybátyja a csapatot kritizálta, amiért nem elég türelmesek a versenyzővel szemben.

„A média felfújja, hogy nem beszélünk egymással. Mi csak nevetünk azon, amit mások mondanak a kapcsolatunkról“ - szögezte le a Haas csapatfőnöke a Bild című német lapnak és pontot tett a pletykák végére, miszerint Schumacher 2022 végén elhagyja az istállót.

„Erről legalább nyár végéig nem vagyok hajlandó nyilatkozni. Ezek olyan pletykák, amelyek a csapaton belül zavart keltenek, és csak azért beszélnek ilyesmiről az emberek, hogy egy kis színházat csináljanak“ - fogalmazott Steiner a Sky Németországnak.

„Nyugodtan kell dolgoznunk, meg fogom védeni Micket és megoldjuk a problémákat házon belül. Hiába akar bárki is megosztani minket, a saját utunkat fogjuk járni. Eddig nem volt tökéletes a szezonunk, de dolgoznunk kell, hogy előrébb jussunk“ - tette hozzá a csapatvezető.

Norbert Haug, a Mercedes korábbi főnöke úgy fogalmazott, Schumachernek is tennie kell azért, hogy véget vessen a találgatásoknak. „A legjobb az lenne, ha futna egy feltűnésmentes, jó versenyt, ahol legalább egy pontot szerez. Ez a csapatnak is nyugalmat jelenten.“

„Ez nem lesz könnyű, hiszen sosem járt még Montréalban. Aki óvatosan versenyez a Forma-1-ben, az nem viszi semmire. Újra a határon kell autóznia, remélem, hogy a csapat megadja neki a bizalmat“ - fogalmazott Haug, utalva arra, hogy a német Bakuban nem volt elég határozott.

