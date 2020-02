Egy középcsapat nem képes kifejleszteni a Mercedes megoldását

Bár ma 160 lapot teljesített a Haas, Steiner mégsem maradéktalanul elégedett.

„Nem értük el teljesen, amit akartunk, olyan 20 körrel kevesebbet futottunk, mint elterveztük, de természetesen ilyen számoknál csak tervezel, de ne számolsz komolyan a megvalósulásukkal.”

„Két jó napunk volt eddig, tegnap 100, ma 160 körrel. Sokat tanultunk ma is az autóról, néha nem is számítasz ennyi megtett körre, és jobban teljesítesz, mint eltervezted.”

Steiner azt is elárulta, egyelőre nem érződik a tesztnapok csökkenésének a hatása, de az holnap akár végzetes problémává is alakulhat. Elárulta Grosjean megpördülésének a részleteit is.

„Romain tisztán futott, ugyanazt csinálta, mint az előző körben, és a gumi tapadása egyszerűen elillant. Megnéztük az adatokat, és egyszerűen megszűnt a tapadás, és amilyen balszerencsések vagyunk, egy sima megpördülés helyett nekiment a falnak is."

„A sérülés nem nagy, mármint a szárny maga biztos az, de semmi más nem az, a felfüggesztés is rendben van, úgyhogy holnap probléma nélkül tud majd ismét pályára gurulni az autó.” A Motorsport.com arról kérdezte Steinert, hogy képes-e egy középcsapat reprodukálni a Mercedes megoldását, de a Haas csapatfőnöke azt mondta, még nem is tudja, hogy pontosan mit csinál az.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Hogy őszinte legyek, nem tudom mi az! Láttam, hogy a kormány előre-hátra mozog, de nem tudom, mit csinál. Nem akarom azt mondani, hogy meg tudjuk-e csinálni vagy nem, de szerintem nem fogunk időt fordítani a kifejlesztésére.”

„Nem tudjuk, mert más, fontosabb dolgaink is vannak, mint egy ide-oda mozgó kormány, ami talán csinál valamit az első felfüggesztéssel, de tényleg fogalmam sincs.”

„Először remélhetőleg rájövünk, mit is csinál, valaki jön egy jó magyarázattal, vagy a Mercedes magyarázza el, bár ezt kétlem, de biztos vagyok abban, hogy egy középcsapat nem fogja az erőforrásait erre fordítani, mert más fejlesztési terveink vannak, amik jobban megérik a befektetett összeget.”

Arról is kérdeztük Steinert, mi az ideális időpont a 2021-es autó fejlesztésének kezdetére.

„Az előző év. De komolyan, szerintem mindenki nevében beszélhetek, hogy amikor kijöttek a szabályok, mindenki tett már félre, és októberben pedig minden mérnöki csapat elkezdett agyalni az autón.”

A Haas Abu Dhabiban tesztelte először, hogy milyen a szimulátort is használni a versenyhétvégéken az autó beállításához, és most Barcelonában is tesztelik, segítségükre van-e.

„Elkészült, és működik, és most nézzük, hogy használni fogjuk-e rendszeresen péntekenként. Meg kell néznünk, hogy a szimulátoros modellek vannak-e annyira élethűek, hogy abból előnyünk származik az autó beállításánál, mert ha nem akkor feleslegesen körözgetnek a szimulátorban a versenyhétvégén. Még nem hoztuk meg a végleges döntést erről.”

Utolsó kérdésünk az volt, hogyan érződik, tényleg közeledett-e a mezőny.

„Talán, de nagyon nehéz megmondani. Mindig nagy a spekuláció ilyenkor, mert túl sok a változó tényező, mint a súly, motormód. Két nap után talán picit tisztul a kép, de fél másodpercekről beszélünk, ami kb. 15 kiló üzemanyag. De őszintén, arra számítok, hogy nagyon szoros lesz.”

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.