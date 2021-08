Steiner bízik Schumacher maradásában, de furcsának tart pár dolgot

Günther Steiner a The Race-en folytatott blogsorozatában fejtette ki, hogy milyen esélyekkel marad Mick Schumacher a Haas versenyzője 2022-ben is, és kicsit odaszúrt Mattia Binottónak is.

„Bízom benne, hogy Mick jövőre is velünk lesz. Mick szerződésben áll a Ferrarival és az egyik pilótánkat jövőre is a Ferrari adja majd. Ha nem Mick lesz az, akkor van még jó pár lehetőségünk. Az lenne az ideális, ha Mick maradna és biztos vagyok benne, hogy ez fog történni.”

Steiner arról is megosztotta véleményét, hogy a Mattia Binotto által felvázolt baleseti költségsapka szerinte felesleges, ugyanis egy újonc esetében számolni kell a keletkezett károkkal egy csapat életében.

„Nyilvánvaló, hogy számolni kell néhány sérüléssel egy pilóta újonc évében, de ha megnézzük, Nyikita az év elején hibázott, de sosem keletkeztek óriási károk.”

„Mick esetében az elmúlt versenyeken azonban volt egy pár nagyobb bukásunk és kicsit furcsállom, hogy ezek nem a szezon elején történtek, hanem öt-hat verseny után.”