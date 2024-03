Steiner: „Azt hittem, hogy idén szorosabb lesz…”

Az első két verseny után egyértelműen el lehet mondani, hogy a mezőny tulajdonképpen kettészakadt a 2024-es idény elején. A Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, a McLaren és az Aston Martin alkotja az élcsapatokat, a maradék öt istálló pedig a középmezőnyt.

Ez persze alapvetően azért így is némi sarkítás a pályán látottakhoz képest, hiszen a Red Bull mondjuk továbbra is kiemelkedik a mezőnyből, az Alpine pedig szintén kiemelkedik, csak hátrafelé. Ha viszont röviden akarjuk jellemezni az idei helyzetet, akkor valóban megállapítható a mezőny kettéosztottsága, és Steiner is erről beszélt.

„Én őszintén azt hittem, hogy idén szorosabb lesz, de éppen ennek az ellenkezője történt. Van öt csapat az elejében és másik öt csapat mögöttük. Mintha két külön bajnokság lenne” – mondta Steiner az ausztrál ABC-nek.

„A Ferrari idén viszont, amennyiben jól tudnak haladni és előrelépni a fejlesztések révén, akkor remélhetőleg kihívóivá válhatnak a Red Bullnak az év második felében.” Hasonló dologban reménykedik számos F1-es rajongó is, a hétvégi Ausztrál Nagydíjon pedig kiderül, hogy lesznek-e esetleg változások az erősorrendben, vagy továbbra is marad a kettéosztottság.