Steiner: azért óvtunk, hogy következetességre sarkalljuk az FIA-t

Az amerikai istálló az idei szezonban többször is komoly vitába keveredett az FIA-val, miután a versenyirányítás három alkalommal is bokszkiállásra kötelezte Kevin Magnussent futam közben fekete-narancssárga zászlóval. Ezt akkor lengetik be, ha úgy ítélik meg, hogy egy sérült autó potenciális veszélyt okozhat a pályán.

A dán pilótát mindhárom alkalommal kötelezték idén bokszkiállásra első szárnyvéglapjának meghibásodása miatt, ugyanakkor az Amerikai Nagydíjon egy hasonló sérülés következtében Serigo Pereznek nem lengették be a fekete-narancssárga zászlót, ahogy Fernando Alonso megsérült jobb oldali visszapillantó tükre miatt sem.

A Haas a futam közben kétszer is jelezte a versenyirányításnak, hogy veszélyesnek ítélik meg Alonso lifegő, majd le is eső alkatrészét, de végül ennek semmilyen következménye nem lett a verseny során.

A Red Bullra vonatkozó óvását elutasította az FIA amerikai alakulatnak, viszont Alonsót utólag egy tíz másodperces stop and go büntetéssel sújtották, amit végül egy harminc másodperces időbüntetésre változtattak, így a spanyol hiába ért célba a hetedik helyen, hivatalosan a tizenötödik pozícióban zárt.

A versenybírók elismerték, hogy az Alpine-nak nem lett volna szabad kint maradnia a pályán úgy, hogy a tükör nem volt megfelelően rögzítve, hiszen ez potenciális veszélyt jelentett a mezőny tagjai számára.

A kétszeres világbajnok büntetésével a kilencedik helyen záró Kevin Magnussen előre léphetett a nyolcadikra, értékes pontokat szerezve ezzel a Haasnak az AlphaTaurival folytatott külön versenyben.

„Nem vettünk célkeresztbe senkit, csupán azt akarjuk elérni, hogy következetes döntések szülessenek. Az FIA-nak és a versenyirányításnak következetes döntéseket kell hoznia“ - magyarázta a Motorsport.com-nak Steiner, miért nyújtották be az óvásaikat.

„Ha egy autóról hiányzik egy tükör, a szabály pedig azt írja elő, hogy kettőnek kell lennie, akkor miért védekezhet bárki is azzal, hogy balesetünk volt, csak egy van, fogadjátok el?“ - tette fel a kérdést a Haas csapatfőnöke.

„Ezek a dolgok néha rendben vannak, néha nem. Meg kell találnunk a módját, hogy a hasonló esetekben hasonló döntések szülessenek. A véleményünk szerint szabályellenes tükör nélkül vezetni, nem nagyon érdekel senkit, hogyan veszítette el az alkatrészt Fernando“ - folytatta Steiner.

„Láttuk, ahogy himbálózik az autóján, fekete-narancssárga zászlót kellett volna kapnia, amikor elrepült. Ezt követően diszkvalifikálni kellett volna a futamról, mert nem rendelkezett a biztonságos felszereléssel" - szögezte le a csapatvezető.

Perez sérült első szárnyával kapcsolatban Steiner úgy vélekedett, szabályozási anomália, hogy ha egy ütközés során azonnal leválik a szárnyvéglap, akkor nem kell a pilótának a bokszba hajtania, de ha ott marad az elem, akkor nem ússza meg a versenyző a büntetést.

„Olyan mintha kettős mércével mérnénk a szárnyvéglap-sérüléseket. Ha elveszíted, az rendben van, de ha biztos vagy benne, hogy nem esik le, akkor büntetést kapsz“ - húzta alá Steiner.

Kevin Magnussen egyetértett csapata döntésével és úgy véli, következetes döntéshozatalra van szükség az FIA részéről az ilyen esetekben. „Idén háromszor lengettek nekem narancssárga-fekete zászlót, és nagyon frusztráló azt látni, hogy ezen a versenyen mások nem kaptak“ - mondta a dán a Motorsport.com-nak.

„Egyszerűen nem értem. Azokon a futamokon, amikor kiküldtek a bokszutcába, pontokat szerezhettünk volna, ami értékes pozíciókat jelentett volna a konstruktőri bajnokságban. Ez rengeteg pénzt ér, és tulajdonképpen hátrányos döntések születtek a csapatunk jövőjére nézve“ - vélekedett Magnussen.

„Nem igazán érdekel, hogy milyen irányt vesznek a szabályok betartatását illetően, de maradjanak következetesek“ - húzta alá a Haas pilótája.

