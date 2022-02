Steiner: az F1-nek váltogatnia kéne a helyszíneket, hogy „felrázza” a naptárat

A 2022-es évad az eddigi leghosszabbnak ígérkezik a sorozat történetében, hiszen ha minden jól alakul, akkor végre 23 futamot láthatunk. Steiner szerint azonban a 23 ugyan elég magas szám, de a rajongói igények miatt teljesen érthető.

„A 23 futamos naptár valóban sok. Ha viszont a rajongók által megvan az érdeklődés, ha szeretnének minket látni, akkor meg kell ezt lépnünk. Szerintem meg kéne nekik adni, amire vágynak, hogy hűségesek maradjanak hozzánk.”

„Idén visszakapunk néhány futamot, néhány igen izgalmas futamot. Ott van az esti verseny Szingapúrban, visszatérünk Ausztráliába, amely mindig az egyik kedvenc futamom, emellett pedig lesz egy új viadal is Miamiban, ami szintén izgatottá tesz” – mondta az amerikaiak főnöke.

Az utóbbi két évben viszont a járványnak köszönhetően több klasszikus helyszín is visszatért, mint mondjuk Imola vagy Isztambul, továbbá láthattunk új pályákat is Portimao és Mugello személyében. Steiner pedig ennek kapcsán véli úgy, hogy a naptár évről évre történő módosítása jót tehetne a bajnokságnak.

„Azt kell mondanom, az elmúlt években jó dolgok is történtek. Voltak pályák, melyek sokáig nem voltak a program részei, de most visszatértünk rájuk, és voltak újak is, mint mondjuk Portugália két évvel ezelőtt.”

„Ha azonban lenne némi változtatás, az szerintem mindig felrázza kicsit az egészet, mert most minden évben nagyjából ugyanazt látjuk. Úgy vélem, a Forma–1 remekül boldogult ebből a szempontból a járvánnyal. Nagyon izgalmas, hogy visszatérhetünk pár rég nem látott pályára” – magyarázta Steiner.

Ti mit gondoltok erről? Szerintetek jobb a mostani rendszer, ahol lényegében majdnem ugyanazokra a pályákra látogat el a mezőny, és csak egy-egy újdonság van évente, vagy inkább cserélgetni kéne bizonyos helyszíneket, ahogyan azt a haasos javasolta?

