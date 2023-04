Steiner: az F1-nek nem szabad beáldoznia a sportot a Red Bull megállítása érdekében

A Red Bull istállója eddig háromból három győzelemnél tart, és összességében egyik helyszínen sem forgott valós veszélyben a sikerük. Sokan pedig aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ha kizárólag ők fogják dominálni a szezont, akkor az nem tesz majd jót az F1 egészének és népszerűségének.

Steiner azonban úgy véli, a sport integritásánál sosem lehet fontosabb a show. „A sport a legfőbb dolog, amelyre oda kell figyelnünk. A műsor csak másodlagos, és szerintem minden megoldódik majd, a csata pedig ettől függetlenül is jó lesz az élen Checo és Max között, hiszen láthattunk már közöttük szikrákat.”

„Ebben is van némi show-elem. Amiatt viszont nem aggódom, hogy mások utol fogják őket érni.” Szerinte pedig fontos az is, hogy ne változtassanak a jelenlegi szabályokon a bikások megállításának érdekében.

„Szerintem működnek. Persze a Red Bullnak most előnye van, de nem hiszem, hogy meg fogják ezt tartani a következő 20 futam során. Idővel mindenki közeledni fog, és remélhetőleg megtaláljuk majd, hogy a Red Bull mitől ilyen gyors, és le tudjuk másolni, vagy elő tudunk állni valami hasonlóval.”

„Mindenki keményen fog dolgozni, és nem szabad megfeledkezni a büntetésükről sem. Szóval majd kiderül. Ennek ellenére fantasztikus munkát végeztek. Szóval nem lehet a szabályokat hibáztatni ezért, mert ha valaki jobb munkát végez, mint mindenki más, akkor úgy van rendjén, ha előnyben vannak.”

A csapatvezető szerint tehát nem szabad mesterségesen belenyúlni a szabályokba a Red Bull előnye miatt, és még ha ők most a mezőny előtt is vannak, a Haas körül így is komoly csata várható, hiszen a középmezőny szokás szerint rendkívül szoros.

Steiner időközben saját könyvet is írt, amely nemsokára megjelenik majd, és elhihetjük, hogy tele lesz érdekes részletekkel.