Steiner az eladási hírekről: „Valaki az egy meg egyből hármat csinált”

Steiner nem igazán szereti, ha a közvélemény elkezd kombinálni valamilyen témában, és most ennek ismét hangot adott, amikor az andrettis F1-es szereplésről kérdezték. Michael, aki 1993-ban egy fél szezont teljesített a McLarennél Ayrton Senna csapattársaként, állítólag a királykategória felé is kacsintgat.

Az amerikai jelenleg sikeres istállót üzemeltet az IndyCarban, de nem állna meg ennyinél. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy teljesen új csapatként jönne-e, vagy már egy meglévőt venne meg, és úgy csatlakozna a mezőnyhöz.

A belga hétvégén Steinert is kérdezték a témáról, hogy mit gondol egy esetleges második amerikai alakulat érkezéséről, és arról, hogy Andretti akár a Haast megvéve is megérkezhet a Forma–1-be. A mindig őszinte szakember most sem hazudtolta meg önmagát.

„Én nem tudom, mit csinál Michael, hogy akar-e F1-es csapatot vagy sem. Már egy ideje nem beszéltem vele. Nekem nem lenne problémám azzal, ha lenne egy második amerikai gárda, mi pedig nem vagyunk eladóak. Szóval nem tudom, honnan érkeztek ezek a hírek.”

Steinert ezért nem is igazán aggasztják a felröppent pletykák, mert ő tudja, mi zajlik a háttérben. „Nem nagyon érdekel, mit mondanak az emberek. Ha figyelnék arra a sok dologra, amit mondanak, akkor keményen meg kéne erőltetnem az agyam. Én ismerem a tényeket.”

„Ugyan megértem a közösségi médiát, mert Michael amerikai, ezért egyből összefüggésbe hozzák a kettőt. Valaki azonban egy meg egyből hármat csinált, és így jöttek ki ezek a szóbeszédek” – mondta a Haas csapatfőnöke, aki tehát megerősítette, hogy ők egyelőre biztosan nem kívánják átadni az istállót másnak.

