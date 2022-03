Steiner: az egész paddockkal összefeküdtem volna tavaly a világbajnoki pontokért

Felemásan alakult a Haas F1 Team dzsiddai versenyhétvégéje, miután Mick Schumacher csúnyán összetörte az autót az időmérő edzés második felvonásában és emiatt a német rajthoz sem tudott állni vasárnap.

Az egy év kihagyás után a Forma-1-be visszatérő Kevin Magnussen viszont remek formát mutat és azok után, hogy a Bahreini Nagydíjon szenzációs teljesítményt nyújtva az ötödik helyen ért célba, Szaúd-Arábiában ismét pontot szerzett.

Az amerikaiak a tavalyi szezonban egyedüliként nem szereztek pontot a mezőny tagjai közül, ugyanakkor többször is hangsúlyozták, teljes mértékben az idei szabályokra és új fejlesztésekre összpontosítanak - ami egyelőre kifizetődni látszik.

A dántól persze senki sem várta, hogy ilyen gyorsan képes lesz újra beilleszkedni a száguldó cirkuszba, bár ő maga is elmondta a szombati időmérő edzés után, hogy fizikailag egyelőre nagyon megviseli az F1-es autó vezetése.

Günther Steinert a Speed City kérdezte arról, csalódást keltő-e, hogy ezúttal csupán a kilencedik pozícióban zárták a futamot. „Ez mindig rossz érzés, hiszen az ember a maximumra törekszik, viszont ha jobban belegondolunk, nem lehetünk mohók“ - nyilatkozta a csapatfőnök.

„Az előző évben a paddock minden tagjával összefeküdtem volna, ha azért két pontot adnak, szóval ez egy jó eredmény. A legnagyobb probléma az volt, hogy a stratégiánkat keresztül húzta a biztonsági autós szakasz, a mi szempontunkból a legrosszabbkor jött.“

„Ugyanakkor, szerencsések is voltunk, hiszen többen is kiestek előlünk. Úgy hiszem, ha a stratégiánk bevált volna és nem küldik pályára a safety cart, akkor akár hetedikek is lehettünk volna“ - vélekedett Steiner.

A csapatfőnök azt is elárulta, Mick Schumacher teljesen rendben van és elindulhat a két hét múlva esedékes Ausztrál Nagydíjon a csapat pedig addig minden bizonnyal meg tudja javítani a tönkrement alkatrészeket.

