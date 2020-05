Steiner a legrosszabb eshetőséggel tervez, de jó esélyt lát arra, hogy lesznek idén versenyek

A Forma-1 a koronavírus-járvány miatt bizonytalan ideig szünetel, az F1 hivatalos honlapja pedig ennek kapcsán a Haas csapatfőnökével, Günther Steinerrel készített interjút.

„Az élet kicsit más most. Jelenleg nem utazok, senki más sem utazik a nyilvánvaló okok miatt. De elfoglalt vagyok, hogy megoldásokat találjak, és hogy életben maradjon az üzlet. Ezekben az időkben ez nem könnyű, mert nem tudni, hogy mi következik.”

A Forma-1 most próbál forgatókönyveket kidolgozni, de nincs egyszerű helyzetben, ugyanis az időpont és a formátum sem egyértelmű. Eközben a Haas a Forma-1 egyik legkisebb csapata, és az ő költségvetésük a legkisebb. Ráadásul amiatt is különleges helyzetben vannak, hogy az Egyesült Királyságban, Olaszországban és az USA-ban is vannak alkalmazottaik.

A Haas is úgy döntött a McLarenhez, a Williamshez, a Racing Pointhoz és a Renault-hoz hasonlóan szabadságra küldte az alkalmazottak jelentős részét, és ők is élnek az Egyesült Királyság kormányának ajánlatával, akik az alkalmazottak bérének 80 százalékát állják, hogy a cégeknek ne kelljen elbocsátaniuk őket.

„A szabadságolást sosem lehet örömmel venni, de a legtöbben megértették, hogy miért van szükség erre. Nem azért hoztuk meg ezt a döntést, hogy pénzt vegyünk el tőlük, hanem azért, hogy legyen munkájuk a jövőben is.”

„Ebben semmi gonoszság vagy spúrság nincs, és nem pénzt próbálunk felhalmozni. Próbálunk a lehető legjobban cselekedni. Rengetegen elvesztették a munkájukat más üzletágakban. Mi próbáljuk továbbra is megtartani az alkalmazottainkat.”

A Forma-1 eközben tárgyal arról, hogy hogyan alakíthatnák át a 2020-as versenynaptárat, hogy a lehető legkevesebb versenyt veszítsék el. Most viszont a várakozás időszakában van mindenki.

„A jelenlegi helyzet minden üzletnek árt. Nekünk nagyon limitált bevételünk van. A FOM próbál segíteni. De nem tudjuk, hogy visszatérhetünk-e versenyezni. Én személy szerint azt gondolom, hogy igen, de mindig a legrosszabb eshetőséggel kell tervezni, ami az, hogy nincs bevételünk a FOM-tól.”

„És ha nincs bevétel, akkor valakinek fizetnie kell, a mi eszközeink pedig limitáltak. Nem lenne jogos fizetni, ha semmi sem történik.”

Gene Haas, a csapat tulajdonosa látja el a Haas F1 Teamet pénzzel, viszont nagy mértékben a Forma-1-től érkező központi bevételre is támaszkodnak a szponzorpénzek mellett, de mivel nincs mérték mindkettő terület erősen kérdőjeles. A járvány miatt veszélybe kerülhet a csapat jövője?

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20

„Természetesen veszélyt jelent, ha nincs bevétel, ha nem lesznek versenyek idén, és ha nem kapunk pénzt. Mindig is veszélyt jelent, ha nem térünk vissza. Ha százalékokról beszélünk, nem tudom, mit mondhatnék. Egy nagyon alacsony számot mondanék, de soha ne mondd, hogy soha.”

„Tudatában kell lennünk annak, hogy mit csinálunk, illetve annak, hogy a lehető legjobban cselekszünk, és reméljük, hogy a lehető leghamarabb visszatérhetünk, és pozitívumot hozunk ki ebből. Viszont ehhez az kell, hogy ebben minden csapat, az F1 és az FIA is együttműködjön velünk, hogy biztosra menjünk azt illetően, hogy itt leszünk.”

Gene Haas úgy tervezte, hogy a 2020-as szezon elején, vagyis a csapat történetének ötödik Forma-1-es idényében dönt a csapat jövőjéről, amely az ő nevét viseli. Az amerikai üzletember úgy érzi, egyenlőtlenek a lehetőségek, és természetesen nem akar örökké várni arra, hogy ez változzon. Azonban vannak jelek arra, hogy még nem végzett az F1-es projektjével.

„Ahogy egyikünk sem, úgy Gene sem tudja, hogy mi lesz a közeljövőben, és hogy lesznek-e versenyek idén. Ő boldogan vár tovább, de ahogy egyik üzletember sem, úgy ő sem akar örökké várni. Reméljük, hogy a következő néhány hónapban már jobban fog kinézni a jövő, remélhetőleg nem marad olyan a szituáció, mint most.”

„Ebben pedig senkit sem lehet hibáztatni, ilyenek a körülmények. Pillanatnyilag Gene nyugodt maradt, de egy bizonyos ponton döntést kell hoznia. Most át akarja látni az egészet. Szabadságra küldtük az embereket, de nem engedtük el őket. Csak biztosra kell mennünk, hogy a helyes döntéseket hozzuk meg a jövőben, és hogy Gene-t továbbra is érdekelni fogja a sport.” – zárta Steiner.

