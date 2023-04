Steiner a kapcsolatáról Ralf Schumacherrel: „Már nem létezik”

Ralf az utóbbi időszakban többször is elmondta, hogy szerinte Steiner nem úgy kezelte a versenyzőhelyzetet a Haasnál, és nem úgy bánt Mickkel, ahogyan egy felnőtt, tapasztalt embernek kéne, ez pedig csak extra nyomást helyezett versenyzőjére, aki így nehezebben tudta hozni a jó eredményeket.

A verbális bokszmeccs pedig azok után is folytatódott, hogy Schumacher a tavalyi szezon végeztével távozni kényszerült az amerikai istállótól. Ralf például azt is megjegyezte, hogy Steiner biztosan máshogy kezelte volna a helyzetet, ha Michael Schumacher ott lett volna fia mellett a paddockban.

Mindez azonban már a múlt, Steiner pedig az RTL-nek és a Sport.de-nek is beszélt arról, hogy mi a helyzet jelenleg közte és Ralf között: „Nekem nincs problémám. Én a munkámat végzem. A gond szerintem valaki másnál van, nem nálam. Ezért sem aggódom emiatt, és nem is kell ezt folytatnom.”

„A kapcsolat már nem létezik, és nincs szükségem egy újra. A barátaimat én magam választom meg, ahogyan azt is, hogy kivel beszélek. Mindig is ilyen voltam, és mindig is ilyen fogok maradni” – tette egyértelművé, hányadán áll most Ralf Schumacherrel a Haas vezetője.

Ami pedig Micket illeti, Steiner már vele sem szokott beszélgetni, bár ennek viszonylag egyszerű okai vannak. „Ő most már a bokszutca másik végén van, ezért nagyon ritkán látjuk egymást. Ha akar velem beszélni, rendben van. Ha nem akar, az is rendben van. Tiszteletben kell ezt tartanom, és nekem nincs ezzel gondom.”

Steiner egyébként nemsokára saját könyvet fog kiadni, melynek egyik részében a 2021-es fináléról is elmondja a véleményét.