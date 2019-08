Steiner a Haas szegénységére fogja, hogy nem nézi az F1 sorozatát, de az igazság ennél is meglepőbb

A Forma-1-ben jelentős erőforrásbeli különbségek vannak a csapatok között, többek között ezért is küzdöttek a gárdák azért, hogy a sportág költségvetési korlátot vezessen be, amellyel nemcsak az elképesztő költést akadályozzák meg, hanem a versenyre alapvető hatással levő kiegyensúlyozatlanságot is. Tagadhatatlan, hogy a gyári csapatok minden szempontból kiemelkedő helyzetben vannak, és Günther Steiner pedig az anyagi különbségekkel viccelt, amikor szóba került a Brit Nagydíj helyszínén a sportágat nagy sikerrel bemutató Netflix-sorozat, a Drive to survive.

Ugyanis a Haas első emberéhez még nem jutott el a nagy sikerrel vetített sorozat.

"Nem, nem láttam egyetlen részt sem. De nem is akarom, nem fogom nézni. Nem tudom megengedni magamnak a Netflix-előfizetést, mert olyannyira limitált a büdzsénk" - viccelődött az F1i.com-nak Steiner, aki komolyra vette aztán a szót. "Komolyan beszélve, meg tudom fizetni, de én nem szívesen nézném magam. Eredetileg azt is mondtam nekik, hogy bármit filmezhetnek, amit csak akarnak, de nekem semmi közöm ne legyen hozzá. Ők meg azt mondták, hogy 'sokat értünk el veletek, srácok', és ez jó. De a feleségem szerint nem nézek ki jól a képernyőn."

Steiner nem véletlenül terelte a szót egy ilyen irreleváns témában is a költségvetési sapkára, a Haas első embere az egyik legnagyobb támogatója az ötletnek, amely szerint a csapatok 2021-től limitált költségvetéssel kell, hogy megoldják az egy szezonra jutó feladatokat.

És bár Steiner maga nem szereti visszanézni magát a Netflix sorozatában, a jelenléte a képernyőn nagyot dobott az ismertségén, népszerűségén. Steiner mindig igyekszik időt fordítani a szurkolókra, az azonban meglepte, hogy szereplése ilyen pozitív hatással lesz.

"Nem hittem, hogy ennek lesz bármi következménye. Ahogy korábban mondtam, időt kell tölteni a rajongókkal, és ha tőlem autogramot kérnek, mindig türelmesen viselkedem velük. Ez erről szól" - mondta Steiner, aki természetesen a sikerrel vetített, így második évadát jelenleg forgató sorozat folytatásában is főszerepe lehet, sőt, a második szezon még teljesebb lesz, hiszen már szerepet vállal benne a Mercedes és a Ferrari is, amelyek az első részekből még ki akartak maradni.

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.