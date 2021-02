Steiner: a Haas Magnussent vagy Grosjeant is bevetné tartalékosként

Mivel az F1-es versenyzők sem immunisak a koronavírusra, így ismét előfordulhat, hogy 2020-hoz hasonlóan helyettesre lesz szükség valamelyik csapatnál. A Haasnál ugyan más okokból, de Pietro Fittipaldi ült be Grosjean helyére, miután a francia komoly balesetet szenvedett a Bahreini Nagydíjon.

A csapat még nem nevezett ki hivatalos tartalékpilótát 2021-re. „Nem kell kapkodni ezen a téren. Folynak a megbeszélések Pietróval. Ettől függetlenül egyik oldal sem sürgeti a dolgot” – nyilatkozta Steiner a Motorsport-Total.com-nak.

Ugyanakkor a csapatvezető azt is tudja, hogy 2021-ben különösen fontos lehet, hogy legyen egy pilóta, aki be tud ugrani, ha a helyzet úgy hozza. „Szerintem kelleni fog egy harmadik pilóta idén, mint ahogyan tavaly is, köszönhetően a vírusnak. Sosem tudhatod, hogy mikor ér el téged. Ha valóban kell egy harmadik versenyző a csapatba, akkor annak most jött el az ideje.”

Ennek fényében pedig Steiner nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy a korábbi állandó versenyzőinek egyikét, Romain Grosjeant vagy Kevin Magnussent hívja fel. A prioritás viszont egy állandó tartalékos leigazolása lenne, aki mindig jelen lehet a versenyhétvégék során, és beülhet Mick Schumacher vagy Nyikita Mazepin helyére, ha szükséges.

Magnussen és Grosjean esetében viszont csak akkor lenne lehetőség a helyettesítésre, ha éppen nincs jelenésük az IMSA-ban vagy az IndyCarban. Egyikük sem lenne elérhető, vagy szeretne rendszeresen elutazni F1-es versenyekre.

„Én nem bánnám, ha szabadok lennének. Szerintem ők is szívesen ugranának be. Nem kérdeztem meg tőlük, de nem hinném, hogy rossz érzéseik lennének.” A Haas szókimondó főnöke továbbra is kapcsolatban van az expilótáival, és örül annak is, hogy mindketten találtak versenyzői ülést maguknak.

„Nemrég küldtem egy üzenetet Romainnak, mert kérdezni akartam tőle valamit. Kevinnel pedig a múlt hét végén beszéltem, amikor Daytonában volt. Nagyon örülök nekik” – mondta. „Nem voltak viták. Persze nem örültek, de nem voltak mérgesek sem. Jól éreztük magunkat együtt. Egyszer persze minden jónak vége szakad, és ez is egy volt közülük.”

Grosjean egyébként maga is megerősítette, hogy még nyitott lenne egy F1-es beugrásra, amennyiben a Haasnak vagy bármely más csapatnak szüksége lenne a szolgálataira. „Megvan a tapasztalatom, és szerintem tudnék alkalmazkodni az autóhoz is.”

