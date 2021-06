Steiner a bizarr „Mazespin” ajándékról árult el részleteket

Nemrég a világsajtó előtt is nyilvánossá vált, hogy a Haas csapatnál Mazepint különleges névvel illették a folyamatos megforgásai miatt, melyeket főként a szezon első versenyein mutatott be – a fiatal orosz a „Mazespin” becenevet kapta, melynek kapcsán Steiner még egy ajándékot is mellékelt.

A Haas csapatfőnöke egy speciális pörgettyűt adott át Mazepinnek, majd azt mondta: „Ez a Mazespin játék. Pörgesd meg ezt, jobb, mintha az autóval pörögnél.” A fiatal orosz nevetve vette át a különleges ajándékot, Steiner pedig később elmondta, hogy pontosan ilyen reakcióra számított, amivel Mazepin bebizonyította, hogy a róla kialakult kép nem fedi teljesen a valóságot.

„Nem érezte kényelmetlenül magát” – jelentette ki Steiner. „Egész boldog volt. Tudjátok, van itt egy boldog Nyikita Mazepin is. Ő nem az a boldogtalan kölyök, amilyennek mindenki gondolja. Egész jó a humorérzéke."

Steiner azt is elárulta, hogy a videó közzététele a nyilvánosság előtt szándékos húzás volt a Haas részéről, hogy megmutassák az embereknek, Mazepin megítélése sokkal jobb lehetne, ha jobban megismernék az orosz pilótát.

„Arra gondolni, hogy ez idén megtörténhessen, meglehetősen nehéz” – tért rá Steiner Mazepin felvetésére, aki reménykedik abban, hogy idén lesz olyan versenyük, ahol nem körözik le őket. „Bízzunk benne, hogy jövőre ez megtörténik, úgy értem, ez a cél, de idén ez nehéz lesz.”

