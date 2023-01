Steiner a 2022-es szezonról árul el titkokat az új könyvében Günther Steiner az utóbbi évek egyik legszínesebb csapatfőnökévé nőtte ki magát, amiben jelentős szerepet játszott az is, hogy a Netflixen futó Drive to Survive című dokumentumfilm-sorozatban mindig nyíltan és őszintén nyilatkozott. Elmondta, a most megjelenő könyvében sem akarja meghazudtolni önmagát.