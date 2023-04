Steiner a 2021-es fináléról: „Toto majdnem kiba***ott szívrohamot kapott” Günther Steiner nemsokára kiadja saját könyvét Surviving to Drive címmel, ami egy okos szójáték a Netflix féle Drive to Survive-ra, melynek egyértelműen ő az egyik sztárja. Ebben a könyvben pedig elmondja véleményét a 2021-es szezonzáróról is.

Szerző: Egri Dávid Az Abu Dhabiban akkor történt események még mindig beszédtémát képeznek olykor az F1-es paddockban, főleg akkor, ha a Mercedes egy-egy tagja valami kapcsán újra felemlegeti azt. Mostanra azonban a legtöbben már vagy elmondták, mit gondolnak róla, vagy inkább igyekeznek távol maradni tőle, nehogy újabb hullámokat generáljanak. Steinerről persze tudjuk, hogy ő nem fogja vissza magát semmilyen téma kapcsán, és az új könyve is a saját szókimondó stílusában íródott. „Ha lenne egy dollárom minden egyes ember után, aki az utóbbi hat napban arról kérdezett, mi a véleményem a Lewis és Max között Abu Dhabiban történtekről, akkor akár Adrian Neweyt is megpróbálhatnám leigazolni!" – viccelődött a Haas csapatvezetője. „Nem mintha akarnám. Ő túlságosan is izgalmas számomra. Szóval akkor mégis mit gondolok? Az biztos, hogy kaotikus volt. Emlékszem, hogy a bokszfalon ülve hallgattam a versenyigazgató utasításait, és azt gondoltam: »Mi a fene történik itt?«" „Akkor még nem igazán értettem a helyzetet, de nem is voltam tisztában minden tényezővel. Ettől még nagyon szórakoztató volt. Szegény Toto majdnem kiba***ott szívrohamot kapott!" „Igazából a nap végén, ha megnézzük, mindkét csapat nyert egy bajnoki címet. A Red Bullé lett az egyéni, a Mercedesé a konstruktőri. Én bármelyiket elfogadnám. A Mercedes nem adott be fellebbezést, szóval ennyi. Továbblépünk" – véleményezte az F1 egyik legellentmondásosabb történését Steiner. Ettől függetlenül a sztorinak persze még nincs vége, páran pedig petíciót is indítottak azért, hogy Lewis Hamiltonnak adják a világbajnoki címet, ami jelenleg már 100 ezer aláírásnál tart.