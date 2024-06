Steiner: „50/50” az esélye annak, hogy ez a pilóta lesz az új Verstappen

Mivel Nico Hülkenberg jövőre elhagyja a Haas istállóját, így az amerikaiaknál biztosan lesz egy üres ülés. Emellett viszont az sincs kizárva, hogy Kevin Magnussennek is távoznia kell, így az is előfordulhat, hogy 2025-ben az istálló ismét teljesen új párossal vág majd neki a bajnokságnak.

A Haasszal leggyakrabban eddig azt a Bearmant hozták szóba, aki Szaúd-Arábiában nagyszerű teljesítményt nyújtott Carlos Sainz helyetteseként a Ferrariban. Bár csak a harmadik szabadedzésen ülhetett először az autóba, az időmérőn 11., a futamon pedig hetedik lett, megelőzve többek között Lando Norrist és Lewis Hamiltont.

Ez a teljesítmény pedig még inkább meggyőzhette a Haast arról, hogy érdemes lehet leigazolni az F2-ben a Premával versenyző britet, aki nem mellesleg idén hat első szabadedzésen is autóba ülhet a csapatnál. Steiner pedig most ismét kihangsúlyozta, hogy szerinte is jó választás lenne Bearman.

„Oliver Bearman leigazolása jó döntés lenne a Haas részéről. Jól ment a Ferrarival, még ha csak egyetlen futamról is volt szó. Szerintem tisztában van a képességeivel. Azt most még korai viszont kijelenteni, hogy »ő az új Max Verstappen«” – mondta Steiner a The Red Flags Podcastnek.

Bár Bearman egyértelműen nagy tehetségnek tűnik, vélhetően nem ő az egyetlen esélyes pilóta a Haasnál. Az utóbbi időben Pierre Gaslyról és Esteban Oconról is elkezdtek pletykálni, de nem lehet kizárni a Sauber versenyzőit sem, hiszen ott az egyikőjüknek biztosan távozni kell majd az idény végén Hülkenberg átszerződése miatt.

Steiner ennek kapcsán amondó, Ocon és jelenlegi csapattársa, Gasly fizetési igénye vélhetően túl sok lenne a Haasnak, így Bearman egyértelműen olcsóbb opció, és ha beválik, akkor nagyot nyernek vele, de közben arra is megvan az esély, hogy a 19 éves versenyző nem váltja majd be a hozzá fűzött reményeket.

„Lehetséges, hogy ő lesz az, de ez igazából 50/50. Nem lehet biztosra tudni. Úgy vélem, sokan vannak a várólistán. Szerintem az Alpine két versenyzője is nézelődik, bár az ő pénzügyi igényeik vélhetően magasabbak, mint amit a Haas ajánlani tud” – zárta gondolatát Steiner.

Eközben a Williams is mérlegeli a lehetőségeit, de az egyik pilóta látszólag elásta magát náluk.