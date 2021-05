Marko Franz Tost személyes felügyelete alá rendelte Cunodát – visszatérhet Kvjat?

Juki Cunoda újabb mélypontot élt át Monacóban, miután rögtön a 2. szabadedzésen falhoz csapta az autóját, amivel értékes időtől esett el, ez pedig az időmérőn megbosszulta magát: a japán csupán a 16. helyre tudott kvalifikálni.

Rögtön az eset után Helmut Marko is megszólalt, aki elmondta, hogy próbálták rábírni a fiatal Red Bull-juniort, hogy óvatosan közelítse meg az utcai pályát, ahol nagyon fontos, hogy lépésről-lépésre haladjon. A Milton-Keynes-i alakulat tanácsadója most részletesen kifejtette a véleményét a japán teljesítményével kapcsolatban.

„A kezdet valóban fantasztikus volt, aztán sajnos jöttek a hibák. Megpróbálni megelőzni Hamiltont Imolában vizes pályán, szóval az egy merész manőver volt, és természetesen rosszul sült el" – jelentette ki Marko.

„Megforgott, ami kitaszította őt a pontszerző helyekről. A kvalifikáción, a Q1-es hibája arcátlanság volt. Monte Carlóban megtanítottuk neki, hogy ne ütközzön a P1-ben, a P2-ben és a P3-ban. Sajnos a P2-ben a Verstappenről elhíresült kanyarban ez mégis megtörtént. Juki ütközött ott, aztán kimaradtak neki azok a körök, hogy jobban teljesíthessen a kvalifikáción."

„Most eldöntöttük, hogy utazzon vissza Olaszországba, ahol Franz Tost személyes felügyelete alatt áll. Szóval a fiatalembernek most már koncentrálnia kell, meg kell tanulnia, hogy a Forma-1 a legkeményebb sport a motorsportokban. Ennek megfelelően a munkájának és a megközelítésének is profi szinten kell lennie.”

Arra a kérdésre, hogy pontosan mit jelent Franz Tost felügyelete Juki Cunoda szempontjából, a Red Bull tanácsadója így vélekedett: „Ő felügyeli a mindennapjait. Sok fitnesz, gokart, technikai munkálatok a gyárban az adatelemzésre vonatkozóan” – tette hozzá Helmut Marko, aki arra is kitért, hogy a japán pilóta önbizalma is megcsappant.

„A fejlődése természetesen nem volt pozitív. De a hibákkal együtt, amik megtörténtek, nyilvánvaló, hogy az önbizalma is sérült. Pontosan ezért költözött Angliából Olaszországba, hogy ahol ha nem is kontroll alatt lesz, de vigyázunk rá.”

„A potenciál továbbra is benne van, de most már a helyes irányba kell indulnunk” – jelentette ki Marko, akit arról is faggattak, hogy Kvjat visszatérésére van-e bármilyen esély. „Nincs, határozottan nincs. Máskülönben neki szerződése van az Alpine-nál tartalékpilótaként.”