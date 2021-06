Bottas: Nyitottan állok hozzá az F1-es jövőmhöz

Nemrég a finn pilótának is feltették a kérdést a helyzetéről, és hogy milyen lehetőségei lennének, ha esetleg a Mercedes nem hosszabbítja meg az együttműködésüket. Ebben a szezonban a hat futamból már háromszor nullázott, bár nem mindig saját hibájából.

Imolában George Russell-lel ütközött, és ugyan vitatható, hogy kit terhelt a nagyobb felelősség, akkor sem festett már róla jó képet, hogy csak a középmezőnyben harcolt, ráadásul éppen egy Williams ellen, amely a mezőny egyik leggyengébb autója.

Monacóban aztán balszerencsésen alakult a bokszkiállása, hiszen nem tudták levenni az autójáról a jobb első kereket. Erről a finn pilóta nem igazán tehetett, utána viszont jött Baku, ahol ismét elveszettnek tűnt, és önerőből sem volt képes a pontszerzésre.

Szóval, ha tavaly bizonytalan volt a maradása, főleg látva Russell remek teljesítményét a Szahír Nagydíjon, akkor idén talán ez hatványozottan is igaz, hiába ment még csak le hat futam a 23-ból. Lemaradása már most is komolynak mondható Hamiltonhoz képest, ezért kérdéses, hogy a Mercedes milyen szerepet szán neki a következő hónapokban.

Bottas korábban azt nyilatkozta, hogy idén szeretné már a nyári szünet környékén tisztázni, hogy mi lesz vele, de egyelőre még nem tud konkrétumokról beszélni.

„Egyelőre még semmiről sem beszéltünk, mert most minden erőnkkel a bajnokságra koncentrálunk, és tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy békében tudj dolgozni, mert akkor csak a teljesítményre kell figyelned.”

„Most még nincs itt a beszélgetések ideje, de az idő gyorsan repül, ráadásul jönnek majd a triplázások is, akkor pedig csak limitáltan van lehetőség ilyesmikre. A következő hónapban talán már elkezdünk egyeztetni, és a korábbi tapasztalatokból tudom, hogy minél hamarabb meg tudod ezt oldani, annál jobb lesz mindenkinek. Úgyhogy nemsokára, de még nem most.”

Az viszont biztos, hogy Bottasnak nyitottnak is kell maradnia, mert ha a Mercedes mégsem hosszabbít vele 2022-re, akkor másik istálló után kell néznie. A finn viszont arra is kitért, hogy a jövőjét egyelőre biztosan az F1-ben képzeli el.

