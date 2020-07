Hamilton magabiztosan nyert a Stájer Nagydíjon, a két Ferrari egymással ütközött, és kiestek!

A második ausztriai verseny hétvégéje meglehetősen zűrösen indult, hiszen az eső miatt nem tudták megrendezni a harmadik szabadedzést, és az sem volt biztos, hogy a programnak megfelelően rendezik majd meg a kvalifikációt. Végül 46 perc késés után jöhetett az esős időmérő.

Az időmérőn pedig több meglepetés is született: Hamilton 1,2 másodperces előnnyel szerezte meg a pole-t, mögötte pedig Verstappen, Sainz és Bottas végzett, de nagyot ment az ötödik helyen végző Ocon és a 12. helyezett Russell is.

A Stájer Nagydíj rajtját pedig Carlos Sainz kapta el nagyon jól, aki keményen támadta Verstappent a második helyért, azonban a kísérlete nem volt sikeres. A mezőny hátsóbb szekciójában Sebastian Vettel autójának hátulja azután sérült meg, hogy a csapattársa, Charles Leclerc vett bátor féktávot az első körben – Vettel kiesett, Leclerc a 19. helyre esett vissza.

A baleset után bejött a biztonsági autó, majd az újraindításnál George Russell csúszott ki, aki hiába állt jó pozícióban, visszaesett a mezőny végére. Az 5. körben pedig kiderült, hogy Leclerc sem tudja folytatni a versenyt, így már a futam elején elvesztettük mindkét Ferrarit – a stewardok viszont azt az üzenetet küldték, hogy nem szükséges Vettel és Leclerc kontaktjának vizsgálata.

Nem kellett sokat várni a két Ferrari-pilóta nyilatkozatára sem: Vettel nem gondolta, hogy Leclerc próbálkozni fog, míg a monacói versenyző bocsánatot kért a némettől.

A 6. körben Bottas is feljött a top-3-ba Sainz megelőzésével, és elkezdhette üldözni a Red Bull holland versenyzőjét, aki ekkor bő 4 másodpercre volt a szezonnyitó győztesétől.

Sainz nem sokáig maradt a negyedik helyen, hiszen Albon a 8. körben megelőzte a McLaren-pilótát. A 11. körre elkezdett csökkenni a történések száma, ekkor Hamilton, Verstappen, Bottas, Albon, Sainz, Ocon, Ricciardo, Gasly, Stroll és Norris volt a pontszerzők sorrendje.

A 14. körben Perez megelőzte Norrist, így feljött a tizedik helyre, miközben Bottas elkezdte csökkenteni a távolságot közte és Verstappen között, míg Albon már 12 másodpercre volt a finntől. A két Renault a hatodik helyért küzdött egymással, de Ocon maradt elöl. Eközben Stroll és Perez is megelőzte Gaslyt.

A 19. körben már nem tudta maga mögött tartani Ocon Ricciardót, az ausztrál ezzel jött fel a hatodik helyre. A 21. körben Norris is megelőzte Gaslyt, ezzel a fiatal brit ismét a pontszerzők közé tartozott.

Verstappen a 25. körben jött ki a bokszba - az élmezőnyből elsőként -, és a csapattársa elé tudott kijönni a közepes keverékkel a 3. helyre. A 26. körben érkezett a bokszba Ocon is, de nem kerékcserére: a Renault pilótájának fel kellett adnia a versenyt - mint később kiderült a hűtéssel voltak problémák.

Pár körrel később Hamilton is bejött a közepes gumikért, és szűk 5 másodperces előnnyel érkezett vissza Verstappen elé. A 33. körben Sainz is kint járt, de nem sikerült túl jól a kiállása: 7,2 másodpercig tartott.

Bottas a 35. körben szánta el magát a kiállásra, ekkor ő is közepes gumikat kapott, és Verstappen és Albon közé jött vissza a pályára. Nem sokkal később Albon is kijött, a brit-thai versenyző a hetedik pozícióba érkezett vissza.

Perez a 39. körben jött ki, közvetlenül Sainz elé, nagyot csatáztak, Sainz előzése sikeres is volt, azonban Pereznek sikerült visszavennie a pozíciót. Ezután bejött Norris is, ő a 10. pozícióba jött vissza.

30 körrel a futam leintése előtt Hamilton, Verstappen, Bottas, Albon, Ricciardo, Stroll, Perez, Sainz, Raikkönen, Norris volt a pontszerzők sorrendje, de az Alfa Romeo finn versenyzője ekkor még nem járt kint kerékcserén.

Ezt követően a két Racing Point házi csatájának lehettünk szemtanúi, amelyből Perez jött ki győztesen. A mexikói versenyző ezután sem tétlenkedett sokáig, és Ricciardót is megelőzte, így feljött az ötödik pozícióba.

Perez óriási tempóban közeledett a negyedik Albon felé, és az 53. körben megfutotta a verseny leggyorsabb körét. Az 56. körben Perez már egy másodpercen belül volt Albonhoz képest, és ismét megfutotta a leggyorsabb kört.

A 60. körben kiderült, hogy Verstappen első szárnya sérült, miközben Bottas egyre közelebb került hozzá: 12 körrel a futam vége előtt a holland előnye bő 4 másodperc volt, így még nem lehetett tudni, kié lehet a pódium második foka.

A 62. körben Lando Norris előzte meg Carlos Sainzot, így a nyolcadik helyre jött fel Norris, miközben Perez Albont, Stroll pedig Ricciardót üldözte. 7 körrel a futam vége előtt már az 1 másodperces határnál járt a Verstappen és Bottas közötti különbség, és a finn a támadó-közelségen belülre került.

Verstappen Bottas első támadását még vissza tudta verni, a másodikat viszont már nem sikerült, így Bottas feljött a második helyre. Eközben a középmezőnyben Sainz kihasználta, hogy nagy volt mögötte a tér, és bejött a bokszba új gumikért, ahogy Verstappen is.

Albon és Perez nagyot csatázott egymással, össze is értek, amelynek az lett a vége, hogy Pereznek megsérült az autója eleje, és nem változtak a pozíciók. Nem úgy a hatodik helyért folyó harcban, ahol Stroll bátran bevetődött Ricciardo mellé, végül sikeres is volt a manővere, és Norris is megelőzte a Renault versenyzőjét.

Az utolsó körben Norris még Strollt is megelőzte, ezzel feljött a hatodik helyre, Perez pedig a szárnysérülése miatt még hátrébb esett vissza: Norris még őt is meg tudta előzni - így Norris ötödik lett, Perez pedig "célfotóval" hatodik.

A versenyt Hamilton nyerte Bottas, Verstappen és Albon előtt, tehát az élmezőnyben már nem változott a sorrend. A leggyorsabb körért járó extra pontot Carlos Sainz szerezte meg.

Végeredmény: Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Norris, Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz, Kvjat.