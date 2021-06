Verstappen a leggyorsabb az első szabadedzésen Gasly előtt!

A várva várt eső még nem érkezett meg az első szabadedzés elejére, de nagy szürke felhők övezték a Red Bull Ringet. A pályára elsőként kihajtó Carlos Sainz egyből arra panaszkodott, hogy beakadt a gázpedálja, és vissza is kellett térnie a garázsba a spanyolnak.

A nap első megforgása a Kimi Räikkönen helyett autózó Robert Kubicáé lett, de Nyikita Mazepinnek és Charles Leclercnek is volt egy-egy meleg pillanata az edzés elején.

Ahogyan arra számítani lehetett, mivel a 9-10-es kanyarban nem a fehér vonal, hanem a piros-fehér rázókő volt a pálya határa, a kísérletező pilótáknak több körét is eltörölték.

Az első 20 percet teljes Red Bull dominancia jellemezte a közepes gumikon: az első 4 helyet Red Bull autók foglalták el Verstappen Gasly Perez Cunoda sorrendben, míg Bottas érdekes módon csak a 20. volt, hiába teljesített 12 kört is.

35 perccel az edzés vége előtt egyre többen rakták fel a lágyakat, és Hamilton az élre is állt, akit Alonso követett volna a második helyen, ha nem törölték volna el az ő mért körét is. A lágyakon Valtteri Bottas is megmutatta magát és feljött Hamilton mögé a 2. helyre.

A Mercedesek azonban csak addig voltak az élen, amíg Verstappen fel nem rakta a lágyakat: 4 tizedet adott Hamiltonnak és Bottasnak is, aki egy hasonlóan erős kört futhatott volna, ha nem rontja el az utolsó kanyart. Verstappen mögé a 2. helyre ismét Pierre Gasly zárkózott fel az AlphaTaurival.

A másik Red Bullban Pereznek nem feküdtek annyira a lágyak: a mexikói csak a 13. legjobb időt autózta, több, mint 7 tizeddel lemaradva Verstappen mögött.

A délutánra prognosztizált eső miatt azonban több kört a lágyakon nem is láthattunk, az élmezőny visszaváltott a közepesekre és a keményekre. A versenyszimulációk közben szinte vasárnapi körülmények uralkodtak: először Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért majdnem össze a 4-es kanyarban, majd Valtteri Bottas először leterelte Giovinazzit a fűre, majd őt előzte meglepően agresszíven az egyik AlphaTauri a 3-as kanyarban.

A két AlphaTauri mellett ismét jó teljesítményt nyújtottak az Alpine-ok, akiknek feküdhet a gyors kanyarokkal tüzdelt Red Bull Ring, míg a McLarennek lesz még min dolgoznia a nap hátralévő részében.