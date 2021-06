Spielbergben végleges alakot ölthet a 2025-ös motorformula – az Audi és a Porsche is a kerekasztalnál

Mindössze pár nappal azok után, hogy az F1 egy fontos megbeszélést tartott az idei gumikról, és azok esetleges leváltásáról a Brit Nagydíjjal kezdve, felpörögtek az események a száguldó cirkuszban.

Egységes sajtóértesülések szerint július 3-án fontos megbeszélést tartanak a Forma-1 jövőjéről Ausztriában, ugyanis a téma a (várhatóan) 2025-től érvényben lévő motorformula lesz majd a legnagyobb gyártók részvételével:

A kerekasztalnál ott lesz az FIA elnöke Jean Todt, valamint az F1 vezetői, Stefano Domenicali és Ross Brawn, míg a gyártók részéről Ola Källenius, a Daimler vezérigazgatója, a Ferrari elnöke, John Elkann, a Renault vezérigazgatója, Luca de Meo, valamint Dietrich Mateschitz, a Red Bull tulajdonosa is.

Az asztalnál azonban kiemelt hely jut majd a VW csoport két képviselőjének is, az Audi vezérigazgatójának, Markus Duesmannak, valamint a Porsche vezérigazgatójának, Oliver Blumének.

Azt már tudni, hogy az F1 2025-től kezdve még biztosan nem lesz elektromos, az új, továbbra is hibrid erőforrásokban is ott lesznek majd a belső égésű motorok, amelyek minden bizonnyal teljesen megújuló üzemanyagot égethetnek majd el, és valószínűleg kikerül majd az MGU-H, a hővisszanyerő rendszer is a képletből, amely a 2014-es bevezetése óta sem tört utat az utcai autókba, egyedül a Mercedes kísérletezik egy, a Forma-1-esnél jóval egyszerűbb rendszerrel.

Az Auto Motor und Sport értesülései szerint a technikai specifikációk mellett elsősorban a motorfejlesztésekre is bevezetésre kerülő költségsapka mérete jelenti majd az egyik legfontosabb harcteret a gyártók között:

A saját motorrészlegét éppen most megalapító Red Bull nem szeretne (évente) 80 millió dollár fölé menni, ebben pedig kissé érdekes módon a Ferrari is támogatja őket, de a maranellóiak azt elismerték, hogy ez „a meghatározott technológiától” függ majd, míg a másik oldalon a még meg nem nevezett, de könnyen kikövetkeztethető gyártók szerint a 120 millió dollár ideálisabb kezdés lenne.

A Volkswagen csoport márkáit előszeretettel hozzák hírbe a Red Bullal, erről a témáról Helmut Marko korábban csak annyit mondott, hogy természetesen nyitottak lennének egy együttműködésre, de egyelőre az a céljuk, hogy a Forma-1-es csapatukat „önellátóvá” tegyék a saját motorrészlegükkel.