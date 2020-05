Spielbergben kritikusak a Forma-1 terveivel kapcsolatban: mi leszünk a kísérleti egerek

A Forma-1 július 5-én, Ausztriában szeretné elkezdeni a 2020-as szezonját, és már széleskörű biztonsági intézkedéseket terveztek, amelyek keretein belül a Forma-1- mezőnyét egy „burokba zárják,” hogy ne léphessenek kapcsolatba a helyi lakosokkal.

„A buborék jó ötlet, de még mindig nem tudjuk azt, hogy ez valóban megvalósítható-e” – nyilatkozta Karl Arbesser, a spielbergi üzletember az ORF Sport+ - nak, akinek egy saját vára van a pálya mellett. „Szerintem lényegesen nagyobb az esélye annak, hogy az itteni lakosokat ismét megfertőzhetik.”

„Ezt a félelmet rengeteg ember osztja velem. Rengeteg támogató hívást, és emailt kaptam. Még akkor is, ha ezt az 1500-2000 embert elszeparálod, akkor sem lehet garantálni, hogy nem fognak találkozni a helyiekkel” – utalt elsősorban a szállodákra Arbesser, aki híresen Forma-1 ellenes, és már 2013-ban is meg akarta akadályozni a száguldó cirkusz visszatérését a Red Bull Ringre.

Arbesser most politikai párt besorolást szeretne szerezni, hogy befolyása legyen a helyi ügyekbe. „Természetesnek kellene lennie annak, hogy egy köztársaságban az esemény szomszédjai kifejezhessék véleményüket a mellettük zajló eseményekről. Olyan, mintha kísérleti egerek lennénk így. Ez nagyon dühítő. Próbálunk információkat szerezni arról, mennyire veszik komolyan a mi egészségünket is.”

Christopher Drexler, a stíriai regionális sportminiszter szerint azonban pozitív jelek utalnak a verseny megtartására.

„A csapatok is legalább annyira félik a vírust, mint a polgárok” – mondta Drexler az ORF Sport+ - nak. „Természtesen a középpontban továbbra is az egészség áll. Ezért is történik minden az egészségügyi hatóságokkal, és a nemzeti kormánnyal való szoros együttműködésben. Ez nem is lehet kérdés.”

„Nyitottságra, és pozitivitásra van szükség, mert ki kell találnunk a válságból. Hiszek benne, hogy a Forma-1 ideális esemény erre, mert professzionális partnereink vannak. Ma azonban még nem tudjuk azt mondani, hogy sikerül-e majd ez.”

„Május közepe, vége fele már biztosan tudni fogjuk, hogy meg lehet-e tartani a versenyt júliusban. Ha a megrendezését az egészségügyi intézkedéseink tennék lehetővé, akkor különösen boldog lennék” – mondta Drexler, aki május elején 80% esélyt adott a futam megtartására.

Ajánlott videó: