Spában vagy Monzában büntetésre számíthat a Renault és a McLaren

A McLaren és a Renault is már a szezon elejétől kénytelen volt cserélni az alapvető elemeket a versenyautókon, többek között a motort is, aminek következménye, hogy a következő fejlesztés bevetése már mindenki számára büntetéssel jár. Cyril Abiteboul ezt a Magyar Nagydíj előtt hivatalosan is elismerte.

"Büntetésekre számíthatunk, ez biztos. Sajnos ez a terv része Bahrein óta, Carlosnak már Melbourne óta, amikor az MGU-K-val akadt gondja, és ami miatt az egész motort ki kellett cserélni. Tudjuk, hogy ez nehéz helyzet, és le kell nyeljünk pár szankciót. A tervek pedig már készülnek az utolsó idei motorspecifikációra, a C fejlesztésre. Nem akarom még bejelenteni, hogy ki, mikor veti be az új motort, de ez büntetést, és némi kis plusz energiát jelent majd" - mondta Abiteboul.

"Előbb meg kell győződnünk arról, hogy ezeket a motorokat megfelelően gyártottuk le, és ha minden terv szerint meg, akkor ezek lesznek a szezon utolsó büntetései. Abiteboul azt is elárulta, hogy a csapat Magyarországon az A specifikációt nyúzza majd, miután a B Lando Norris autójában meghibásodott legutóbb.

"Több specifikáció is a rendelkezésünkre áll, már most van kettő. Nem megyek bele a részletekbe, de képesek vagyunk mindig a legjobb motort használni, akár a teljesítmény, akár a megbízhatóság szempontjából" - mondta Abiteboul, aki megerősítette, hogy bár Ricciardo motorjával is akadtak gondok, az még Magyarországon bevethető.

"Ez egy kis repedés, ami hidraulikus szivárgáshoz vezetett, emiatt füstölt. De nem kell a motorral semmit csinálni" - jelentette ki a Renault első embere, aki elmondta, hogy a hét elején Győr közelében balesetet szenvedő kamionsofőrt közben kiengedték a kórházból, az általa vezetett kamionban éppen az erőforrások utaztak. "Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mennyi kilométert kell megtenni, és hogy statisztikailag az ilyesmi megtörténhet. Szerencsére az vezető jól van, és a rakománya sem sérült meg. Ilyen van, szerencse, hogy nem lett komolyabb következménye."

