Spában már Schumacher is megkapja a frissített Haast

Az amerikai istálló a mezőny egyik kakukktojásaként csupán egyetlen nagyobb szezonközi fejlesztést ütemezett be erre az évre, amit a tervek szerint a Hungaroringen be is vetettek.

A frissített VF-22-t viszont csak Kevin Magnussen kapta meg a nyári szünet előtti utolsó futamon, Mick Schumacher Spa-Francorchamps-ban ülhet első ízben a fejlesztett autó volánja mögé - erősítette meg Günther Steiner.

„A nyári szünet előtt már készen állt egy készletünk, de úgy gondolkoztunk, hogy szeretnénk az egy továbbfejlesztett autónkkal adatokat gyűjteni. Ezt a munkát elvégeztük, így már az első perctől kezdve kereshetjük a hétvégére optimális beállításokat" - fogalmazott a Haas csapatfőnöke.

„A pályán mért adataink megegyeznek a szélcsatornában kalkulált adatokkal, most már csak meg kell próbálnunk a lehető legjobb köridőket kihozni a konstrukcióból" - tette hozzá Steiner.

Mick Schumacher nem teljesít túlzottan jól idén csapattársával szemben a kvalifikációkon, Magnussen tizenegy alkalommal is jobb rajtpozícióból vághatott neki futamnak, míg a német csupán kétszer győzte le a dánt.

Az viszont már hétfőn eldőlt, hogy a pénteki első szabadedzésen Antonio Giovinazzi váltja Schumachert Spában, és így lesz ez majd Monzában és Austinban is. Ez mindenképpen üzenet lehet a német irányába, aki még nem rendelkezik élő szerződéssel a következő szezonra.

A 23 esztendős pilóta Mallorcán pihent a családjával és a barátaival a nyári szünetben, s bár egy-két finom vacsorával kedveskedett magának, de viccesen megjegyezte, örül, hogy nem hízott túl sokat.

Érdekesség, hogy Mick édesapja, Michael Schumacher éppen az Ardennekben debütált a Forma-1-ben 1991-ben a Jordan színeiben, majd 1992-ben nyerni is tudott Belgiumban a Benettonnal és rendszeresen jól teljesített a klasszikus helyszínen.

Mick maga is erősen kötődik Spához, hiszen a Forma-3-ban itt ünnepelhette első győzelmét 2018-ban. „Spa különleges helyszín a családunk számára. Nekem is, mert volt néhány nagyon jó versenyem itt. Másrészt, volt néhány mélypontunk is, de ez mindenképpen egy történelmi és különleges verseny“ - mondta a német.

