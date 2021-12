Spa-Francorchamps átalakítása során több kavicságy is kerül a pályára

Az utóbbi években több komoly balesetet is láthattunk a Spa Francorchamps-i pályán, emiatt pedig kissé átalakítják azt, többek között több kavicságy is kerül a pályára, amely a motorkerékpáros versenyekre is gondol az átalakítások közben.

Spában jövőre is több érdekes eseményt fognak rendezni, a Forma-1-es Belga Nagydíjon kívül 2022-ben is lesz Spái 24 órás verseny, és FIM Endurance 24 órás motorverseny is.

A biztonság javításának érdekében az 1-es kanyar (La Source), a 8-as kanyar (Bruxelles-kanyar), valamint a 16-17-es kanyar (Blanchimont) aszfaltozott bukóterét egészítik ki kavicságyra a RacingNews365 beszámolója szerint.

A várakozások szerint a bukótér egésze nem lesz kavicsos, közvetlenül a versenyvonal mellett marad az aszfalt, és kicsit később következik majd a kavicságyas szekció a pályán.

A Forma-1 szokás szerint a nyári szünet után, augusztus 26-tól 28-ig látogat majd Belgiumba, ezúttal már „Spa királya”, Kimi Räikkönen nélkül, aki a szezon végén visszavonult a száguldó cirkusztól.

