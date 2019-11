Sorban állnak az új helyszínek a Forma-1-ben: lehetséges a 25 futam?

Az F1 jövő évi naptárja már 22 futamból fog állni, ami akár lehetett volna 23 is, ha Németország nem veszíti el a tagságát. Hollandia pedig visszatér, míg Vietnam teljesen új eseményként debütálhat. Ez pedig rekordot is jelent, mivel soha ezelőtt nem rendeztek 22 nagydíjat a száguldó cirkuszban, és sokan aggódnak is az egyre növekvő számok miatt, hiszen ezzel hatalmas terhelést kapnak a sportban dolgozók, akik keveset lehetnek a családjukkal.

A hírek szerint a Liberty Media a következő néhány évben akár 25 futamra is felmehet, de Chase Carey tagadta, hogy lenne egy olyan szám, ami határozott célként szerepelne előttük. Az amerikai közben elismerte, hogy a résztvevők nem akarják a naptár bővítését, mert a személyzetet érintő terhelés egyszerűen túl magas.

A Liberty Media vezetőségi tagja a Wall Street elemzőinek adott nyilatkozatában azt mondta, látják a korlátokat az F1-ben, így a versenyek száma sem lehet sokkal több. Ugyanakkor Carey hangsúlyozta, nincs egy „mágikus” szám, ami a limitet vagy a maximumot jelentené. A Liberty úgy látja, hogy még mindig van lehetőségük arra, hogy több futamok legyen, hiszen a kérők sorban állnak.

„Amikor megállapodtunk a 22 futamos naptárban, néhány lépést tettünk a terhelés csökkentésének érdekében, így most már csak egy szezon előtti tesztünk van Barcelonában. Korábban két teljes ilyen hét volt, de ez most rövidebb. Ezzel együtt a szezonon belül is volt néhány tesztelés, ami terhelést jelentett, de ezt is csökkentettük.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Chase Carey, Chairman, Formula 1 Fotó készítője: Lionel Ng / Motorsport Images

„Emellett megpróbáljuk a hétvégéket is könnyebbé tenni azzal, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítunk számukra. A promótereknek nagyon fontos, hogy a rendezvény 3 napos legyen, de szerintem kicsit alakíthatunk ezen, hogy kisebb rugalmasságot adjunk nekik, amikor megérkeznek a helyszínre. A napokat módosíthatjuk, hogy ez kicsivel kezelhetőbb legyen a csapatok, a versenyzők és mindenki számára, anélkül, hogy ezzel a rajongók háttérbe kerülnének.”

Carey ismét elismerte, hogy a potenciális jövőbeli versenyhelyszínek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik. Az amerikaiak tagadják, hogy ezzel el akarják hagyni Európát, ami továbbra is fontos számukra, és jól jelzi ezt, hogy Olaszország, Anglia, és Spanyolország is hosszabbított. „Ugyanakkor Ázsiában és Amerikában növekedni akarunk. Úgy vélem, ha megtaláljuk a megfelelő eseményt, akkor reméljük, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget.”

A Liberty elmondása szerint az elmúlt időszakban olyannyira megnőtt az érdeklődés az F1 iránt a rendező országok között, hogy az Antarktikán kívül szó szerint minden kontinensen megbeszéléseket folytatnak. „Nyilvánvalóan a kapacitásunk korlátozott, így a kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot. A versenyeink túlnyomó része hosszú távú megállapodásokkal rendelkezik, és mi is ilyen megállapodásokra törekszünk. Nagyra értékeljük a hosszú távú partnerséget.”

A vezetőség egyértelművé teszi, hogy számukra a minőség fontosabb, mint a mennyiség, és meg akarnak győződni arról, hogy egy új helyszínnel valami különlegeset adnak a sportnak. Emiatt is esett választás Vietnamra, amit egy rendkívül izgalmas országnak neveztek, és ez hozzájárul az ázsiai piac bővítéséhez. Miami körül azonban továbbra is gondok vannak, de a Liberty Media nem adja fel, és továbbra is elkötelezettek, ugyanakkor tisztában vannak az előttük álló akadályokkal, amiket meg kell oldaniuk.