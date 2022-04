Sopánkodnak az AlphaTaurinál: jó a tempónk, mégsem tudunk célba érni

Az AlphaTauri versenyzői az első két versenyhétvégén 4-4 pontot szereztek, de nem lehetnek maradéktalanul elégedettek. Pierre Gasly autója kigyulladt az F1-es szezonnyitón Bahreinben, míg Cunoda Júki rajthoz sem tudott állni Szaúd-Arábiában.

A japán számára különösen rossz hír, hogy ezzel máris elszállt a büntetés nélkül használható három erőforrásából egy, ráadásul már az időmérő edzésen sem tudott mért kört teljesíteni Dzsiddában.

„A kvalifikáción tapasztalt probléma egyáltalán nem volt vészes, viszonylag könnyen orvosoltuk“ - mondta Jody Egginton, az AlphaTauri technikai igazgatója a Motorsport.com-nak.

„A versenyen egy más jellegű, erőforrással kapcsolatos meghibásodást érzékeltünk Juki autóján. A motort még vizsgáljuk, meg kell tudnunk, mi történt pontosan. Annyi biztos, hogy így nem vehetett részt a versenyen“ - magyarázta Egginton.

Nemcsak Cunoda, Gasly is harcolt az elemekkel, még ha végül sikerült is célba érnie Szaúd-Arábiában. A francia az időmérő edzésen kuplungproblémákkal küszködött és a padlólemeze is megsérült.

Egginton biztos benne, hogy egyik sem ismétlődik meg. „Volt egy kis extra munkája a fiúknak, de megoldották. Nem aggódunk túlságosan emiatt. Többet nem foghat ki rajtunk ilyesmi“ - szögezte le a technikai igazgató.

„Az időmérőn akadt némi gondunk a padlólemezzel, végre kellett hajtanunk néhány javítási munkálatot, de a versenyen minden rendben volt. Az is elképzelhető, hogy csupán Pierre vezetési ívei okozták ezt.“

Egginton elmondta, szeretnének végre pontot tenni a Gasly bahreini tűzesetével kezdődő vesszőfutásuk végére. „Nem egyszerű a helyzetünk, mert jó tempót mutatunk, de a különböző problémák miatt mégsem tudunk célba érni.“

„Sajnálatos, hogy ilyesmi történik velünk, de ez a sport része. Most össze kell szednünk magunkat, és a lehető legjobb teljesítményünket kell nyújtani, hogy megtudjuk, merre tovább“ - tette hozzá a technikai igazgató.

