Sokkal nagyobb terv áll Vettel átigazolása mögött?

Május elején jelentette be a Ferrari, hogy nem hosszabbítja meg Sebastian Vettel szerződését, ugyanis állítólag a két fél elvárásai nem egyeztek. Ezzel szemben Charles Leclerc szerződését a Ferrari már tavaly karácsonykor bejelentette: a francia pilóta 2024-ig írt alá az olasz istállóval.

Elfogadni a tényt, hogy a dolgok milyen gyorsan változnak, amikor már kikerülsz a körforgásból és elveszíted az irányítást, nagyon nehéz. Igen fájdalmas, amikor rájössz, hogy a sorsod nem a te kezedben van.

A német versenyző lehetőségei igen korlátozottak 2021-re nézve, amit egy ilyen kaliberű versenyzőnek borzasztóan nehéz elfogadni. A top-versenyzők mind büszkék, egocentrikusak és tele vannak önbizalommal, ezért is olyan sikeresek.

A négyszeres világbajnok a második legjobban kereső pilóta a mezőnyben, aminek eredményeképpen gondolhatnánk, hogy a két legjobb opció áll előtte. Vagy átigazol német pilótaként a világbajnok német csapathoz, vagy visszatér a bajnok esélyes Red Bullhoz.

Bár az kétséges, még ha Vettel fejében valóban meg is fordult ez a gondolat, hogy ennél a két csapatnál bármiféle reális esélyt lásson. Sem pénzügyileg, sem politikailag nem éri meg két top-pilótát szerződtetni a nagycsapatoknak, ugyanis két dudás nem fér meg egy csárdában.

Bármelyik opció is tűnt elérhetőbbnek Vettel számára, úgy tűnik, a német sokkal inkább reménykedett, abban, hogy a stuttgartiaknál versenyezhet, mintsem az osztrák istállónál.

Korábban a Mercedes csapatfőnöke azt nyilatkozta, hogy még nem döntöttek a 2021-es felállásról, így akár az ülés nélkül maradó Vettel is szóba jöhet, azonban a közelmúltban még szerződés nélkül álló Valtteri Bottas ismét lehetőséget kaphat Toto Wolfftól 2021-re. Úgy tűnik, Wolff csak udvariasságból vetette fel Vettel szerződtetésének lehetőségét.

A következő opció ezáltal a Renault lehetett volna Vettel számára, miután Daniel Ricciardo átigazolt a McLarenhez. Bár folytak tárgyalások a Renault-val, valószínűleg velük nem sok esélye lenne a dobogókért harcolni, mivel jelenleg nekik van a leggyengébb erőforrásuk a mezőnyben. Vettelnek viszont egy olyan csapatra van szüksége, amellyel 2017 és 2018 után ismét a világbajnoki címért harcolhat.

Így nem csoda, hogy Daniel Ricciardo szerződtetését néhány órával azután bejelentették, hogy Sainz ülése felszabadult. A helyére pedig Fernando Alonso írt alá a 2021-es és 2022-es szezonra.

Miután bejelentették Alonso visszatérését, és hamarosan bejelenthetik Bottas szerződéshosszabbítását 2021-re, Vettel maradásának esélyei minimálisra csökkentek az F1-ben. Így felmerült az a lehetőség, hogy Mika Hakkinenhez hasonlóan, egy év kihagyás után tér majd vissza a száguldó cirkuszba.

A két osztrák futam között ismét kinyílt egy ajtó Vettel számára. A Mercedes-motoros Racing Point megkereste a négyszeres világbajnokot a 2021-es lehetőségekkel kapcsolatban, ami elgondolkodtató lehet számára.

Hogy miért? A Forma 1-et egy érinthetetlen buborék veszi körül, ami azonban nem tudna tovább létezni, ha nem működne együtt a világ autóipari vállalataival. Mercedes, Ferrari, Renault, Honda, ezek nélkül egyszerűen nem működne a gépezet.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

A Daimler Groupnak különböző mértékű érdekeltsége van az Aston Martin-vállalatnál, melynél maga a cégcsoport 5%-kal rendelkezik, míg a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff 1%-os részesedéssel bír. Míg az Aston Martin Vantage és DB11 utcai autókban is Mercedes-AMG ikerturbó V8-as motor dolgozik.

Korábban, a Racing Point milliárdos tulajdonosa, Lawrence Stroll 20%-os részesedést vásárolt magának az Aston Martinnál, remélve, hogy a Racing Point 2021-ben már Aston Martinként fog működni. Ehhez mindenféleképpen szükség van egy tehetséges és piacképes versenyzőre a jelenlegi mezőnyből.

Az Aston Martin Lagonda-vállalat az utóbbi két évben jelentős pénzügyi visszaesést produkált. Az alacsony eladásoknak és profithiánynak köszönhetően több adósságot halmozott fel, és a részvények is 85%-kal visszaestek.

Május végén Stroll kirúgta Andy Palmer vezérigazgatót, akinek a helyére Tobias Moers a Mercedes AMG vezetője érkezett. Ennek köszönhetően felmerültek olyan pletykák, hogy a Mercedes így akarja megerősíteni saját sportautó-részlegét.

Ugyanakkor a teljes autóipar borzalmasan nehéz helyzetben van. A vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy elszórják a pénzt olyan feneketlen, csillogó projektekre, mint a F1. Ezt egyetlen gyártó sem fogja megtenni - a Ferrarin kívül.

Még az utóbbi idők legsikeresebb csapata, a Mercedes, aki a visszatérésük óta zsinórban 6 konstruktőri és egyéni világbajnoki címet szereztek – és nagy valószínűséggel a hetediket is megszerzik idén -, sem fog ennyi pénzt áldozni arra, hogy a Forma 1-ben maradjon.

Az Aston Martin azonban több részvényes tulajdonában áll, akiknek a különböző csapatokban van saját érdekeltségük, így nem kell megfelelniük mások pénzügyi elvárásainak. Úgy tűnik, a csapat akkor is megtartja a szoros együttműködést a Mercedesszel, ha Toto Wolff távozik.

Ha nem maradna gyári Mercedes-alakulat a Forma 1-ben, Vettel akkor is a Mercedes és a Daimler kötelékében maradna és a legjobb F1-es istállónál versenyezhetne német pilótaként.

Ezek a folyamatok azonban évekbe is telhetnek, és addigra Vettel talán már nem is lesz ott a száguldó cirkusz mezőnyében. A döntését valószínűleg a Racing Point idei szereplése is befolyásolni fogja.

Ha az FIA szabályosnak találja az Renault óvása után a „pink Mercedeseket” - miszerint ezek a tavalyi Mercedesek -, akkor a csapatnak ezt a formát kell fenntartaniuk 2022-re, ugyanis jövőre bevezetik a költségcsökkentést, ami korlátozza a fejlesztési lehetőségeket is.

Persze összehasonlítva a Racing Point és a Ferrari idei teljesítményét, illetve figyelembe véve, hogy jövőre bevezetik a költségsapkát, a Racing Point nem is lenne olyan rossz opció Vettel számára.