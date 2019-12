Sokkal nagyobb büdzsé kell a Ferrarinak 2020-ra

A Ferrari idén sem tudta legyőzni a Mercedest, így már 11 éve nem tudták megszerezni a konstruktőri trófeát a maranellóiak, az újabb egyéni cím pedig 12 éve várat magára. Viszont a Ferrari vezérigazgatója, Louis Camilleri arról beszélt a Motorsport.com-nak, hogy a cég remek üzleti évet tudhat maga mögött, ami miatt sok a „mosolygós arc” Maranellóban.

Camilleri szerint az erős üzleti eredmények az F1-es programot is pozitívan érinthetik, mivel az utcai autók üzletága finanszírozni tudja a forma-1-es üzletágat.

„Egy cég vagyunk, és az autós üzlet finanszírozza Mattia (Binotto) üzletét. Készen állunk arra, hogy befektessünk. És szerencsére az autós üzlet nemcsak befektetésben tud segíteni, hanem infrastrukturálisan is.”

Az egyik ilyen befektetés egy új szimulátor építése lesz, ami már úton is van, és azért is nagyon fontos lesz, mivel 2021-től komoly szabályváltoztatások jönnek a Forma-1-ben. A technikai változtatásokon kívül egy költségvetési sapka is bevezetésre kerül 2021-től, amelynek értelmében egy csapat sem költhet többet 175 millió dollárnál.

„2020 szignifikánsan drágább lesz. Szerencsére rendelkezésünkre áll a megfelelő büdzsé. Az biztos, hogy sokkal több projekt fut most egyszerre, mint korábban. Nagyon korán elkezdtünk dolgozni a 2021-es autónkon.”

„Szóval igen, szignifikánsan nagyobb költségvetésre lesz szükségünk jövőre, és ez nemcsak a pénzről, hanem az erőforrásokról is szól: extra emberekre lesz szükségünk ahhoz, hogy futtatni tudjuk a programjainkat, ezt a szituációt pedig menedzselni is kell.” – mondta a csapatfőnök, Mattia Binotto.

Bár a csapat szignifikánsan kevesebbet költhet 2021-től, például a versenyzői fizetések nem tartoznak a költségvetési sapka alá. Emiatt sokan úgy gondolják, hogy a versenyzők több pénzt fognak kérni a csapatuktól – főleg akkor, ha sikeres lesz a szabályváltoztatás célja, és közelebb kerülnek egymáshoz az autók teljesítmény terén.

Viszont amikor a Motorsport.com megkérdezte Camillerit arról, hogy aggódik-e a versenyzők fizetéseinek elszállása miatt, a vezérigazgató ennyit válaszolt: „Nem túlzottan aggódom emiatt.”

A Ferrari már a 2019-es idényre is emelt a költségvetésén, de így sem sikerült megverniük a Mercedest, ráadásul a szezon első felében győzelmet sem tudtak szerezni. Ennek ellenére Camilleri azt nyilatkozta, elégedett az új csapatfőnökkel.

„Türelemre, stabilitásra és higgadtságra van szükségünk. Ha visszatekintünk a Forma-1 történelmére, mindig azok a csapatok teljesítettek jól, amelyek stabilak voltak: legyen szó a McLarenről, a Ferrariról, a Red Bullról vagy a mai Mercedesről.”

„Ők megtanultak szorosan együttműködni, és mi is erre fókuszálunk. Mattia rengeteg időt tölt azzal, hogy biztosítsa, összetartó, egységes a csapatunk.” – nyilatkozta a vezérigazgató.

