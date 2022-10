„Sok trükköt tudok” – Cunoda reméli, Szuzuka ismerete a segítségére lesz

Cunoda szerint már közel „10 ezer” kört tett meg a szuzukai aszfaltcsíkon, ami ugyan lehet, hogy kissé túlzás, de az is tény, hogy így is van már bőven pályaismerete a kisebb kategóriákból.

Ennek ellenére azért azt is beismerte, hogy egy Forma–1-es autó vezetése az ikonikus helyszínen teljesen más kávéház lesz a korábbi tapasztalataihoz képest, már csak azért is, mert most nagyjából 40 másodperccel fog gyorsabban körbeérni…

„A Formula 4-ben mentem itt legutóbb, azt hiszem, négy évvel ezelőtt, és akkor sikerült győznöm is. Nagyon szeretem Szuzukát, már 2016 óta megyek itt, és már 10 ezernél is több kört tettem meg rajta, szóval sok trükköt tudok, de egy F1-es autó vezetése mindig más. Ettől viszont még az egyik legjobb pálya tapasztalataim szerint.”

Természetesen arról is megkérdezték őt, hogy mekkora nyomás lesz számára életében először hazai közönség előtt menni az F1-ben: „Mindenképpen klassz dolog. Nem igazán érzek extra nyomást, mivel elég nehéz elképzelni, hogy itt vezetek, hiszen korábban én is csak egy néző voltam, most viszont sok szurkoló előtt fogok majd menni, ami igazán különleges.”

Ennek megfelelően tehát sok szempár fog rászegeződni, és fontos lenne, hogy tiszta hétvégét teljesítsen a hazai rajongók előtt, mert szeretne segíteni csapatának, hogy megelőzhessék a Haast a konstruktőri tabellán.

Ehhez azonban az is kell, hogy ne vétsen olyan hibákat, mint amilyet mondjuk legutóbb Szingapúrban, amikor is a még száradó pályán a slick gumikon jelentősen elmérte az egyik kanyar féktávját, és elég jelentősen összetörte az autóját.

„Természetesen csökkentenem kell az olyan hibákat, mint a szingapúri. A büntetések és egyebek is feleslegesek. Ezeken a dolgokon tehát javítanom kell, de ezzel egyidőben az egykörös tempómmal egészen elégedett vagyok, és úgy érzem, fejlődöm is.”

