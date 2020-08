Ezekkel a keverékekkel készülhet a Pirelli az új pályákra

Portimao a 2009-es téli tesztek során szerepelt a Forma-1-ben, azóta nem tértek vissza a csapatok, bár a Mercedes 2017. áprilisában George Russell és Nicholas Latifi részvételével a W06-ossal gumiteszteket végrehajtottak itt.

Az új felület a Pirelli számára is új kihívás lesz, mivel az olasz cégnek négy, utólag a versenynaptárhoz adott helyszínre kell készülnie, hiszen Mugello, Nürburgring és Imola is csatlakozott a sorozathoz a bajnokság második felére.

Az F1 versenyigazgatója, Michael Masi szeptemberben látogat el az Algarvére, miután az újraaszfaltozással végeznek. Mario Isola, a Pirelli F1 vezetője a Motorsport.com kérdésére elmondta, még így is nagy kihívás lesz a gumiknak a pálya, hiába az új felületnek köszönhető plusz tapadás.

„Portimao a legkomolyabban veendő az újak közül, falja a gumikat, akár a vonalvezetésről, akár a durva felületről beszélünk. Augusztus végén lesz egy újrafektetés, teljesen kicserélik az aszfaltot, a cél az, hogy a mostanihoz hasonló legyen, de tudjuk, hogy az új mindig különbözik az előzőtől.”

Még több F1 hír: Mark Webber elmondta, szerinte Hamilton vagy Schumacher-e a jobb pilóta

„Például az új aszfalt tetejére jóval több bitumen kerül, mint a régiére. Emiatt a három legkeményebb keveréket visszük majd. Ez nem hivatalos még, az FIA-val meg kell egyeznünk, de úgy érezzük, a legkeményebb keverékekkel kell mennünk.”

„A másik dolog, amiről nem tudunk megbizonyosodni, amíg oda nem érünk, hogy az új borítás jóval nagyobb tapadást biztosít majd és kevésbé is fognak kopni a gumik. Ez viszont azt jelentheti, hogy könnyebben túlmelegedhetnek, amire a csapatoknak figyelnie kell majd.”

A Pirelli nemrég kinézett a Ferrarival Mugellóba és az AlphaTaurival Imolába, így van friss tapasztalatuk velük kapcsolatban, a Nürburgringen viszont utoljára a V8-as korszakban, 2013-ban járt a mezőny. Isola ezekről is beszélt:

Imola circuit aerial view Fotó készítője: FIA

„Mugello nagy igényű pálya, szeptember közepén pedig nagyon meleg lehet, szóval ide is a legkeményebb keverékeket visszük. Imolát GT versenyekről, a Ferrari Challengeből ismerjük, közepes igényű pályának tartjuk."

"Vélhetően valahol a közepes keverékek körül válogatunk majd, C2-C3-C4 lehet. Mivel ez egy kétnapos esemény lesz, a csapatoknak kevesebb idejük lesz beállítani az autókat, ami tovább keverheti a lapokat, ami a nézők számára öröm, a mérnököknek viszont komoly fejtörés lesz.”

„Utoljára 2013-ban voltunk a Nürburgringen, akkor közepes és lágy gumikat vittünk, nehéz azonban a mai helyzetet az akkorival összehasonlítani, akkor csak két keverék volt és az autók is mások. Az adataink alapján közepes igényű pályának tartjuk, és hideg is lehet, szóval a C5 talán túlzás lenne, de a C2-C3-C4 felállás itt is benne van a pakliban.”

A Renault tanácsadója, Alain Prost közben arról beszélt, nem fogadja el a Racing Point másolással kapcsolatos kifogásait.

Ajánlott videó: