Soha nem volt még akkora érdeklődés a Magyar Nagydíj iránt, mint ma

Ilyen gyorsan még sohasem fogytak el a jegyek a mogyoródi F1-es futamra, ma reggeli hír, hogy egyetlen belépőt sem lehet már kapni, ami mindenképp rekordgyorsaságú fogyás. A szurkolók figyelmébe ajánlják: a napi jegyek értékesítése péntekre és szombatra hamarosan elkezdődik, úgyhogy aki mindenképp szeretne belekóstolni a hétvége hangulatába, így még lesz lehetősége.

Ám nem ez az egyetlen jó hír a pálya háza tájáról: a stratégiai fejlesztési program keretében ugyanis elkezdődik hazánk legnagyobb sportlétesítményének felújítása. Első lépésként a közművek fejlesztése valósul meg, valamint kialakítanak egy, a létesítmény színvonalához méltó portaépületet, irányítási központot és ügyfélteret.

A mogyoródi versenypálya 1986 óta szerepel folyamatosan a világ legnépszerűbb sorozata, a Formula 1 naptárában – ezzel Monza mögött a második –, és most mérföldkőhöz érkezett, hiszen hosszú évek után végre elkezdődik az immár létfontosságú stratégiai fejlesztési program.

Első lépésként megvalósul az elavult közművek fejlesztése, amely már tényleg elengedhetetlen volt a további üzembiztos működéshez. Ennek keretében az ivóvíz-, a tűzivíz-, a szennyvízhálózat, az erősáramú hálózat fejlesztése, új hálózat kiépítése történik majd, valamint megépül a gyengeáramú alépítmény rendszere.

Ugyancsak az első ütemben megújul a Hungaroring főbejárata, kialakítanak egy, a létesítmény színvonalához méltó ügyfélteret, és a szurkolók nagy örömére a portaépülettel szemben nyílik egy kávézó, amelyben helyet kap a Hungaroring Shop. A két épületet modern és impozáns portál köti majd össze.

„Kétezer-tízben vettem át a Hungaroring irányítását, és gyakorlatilag azóta várunk erre a pillanatra – kezdte nyilatkozatát Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Persze, az elmúlt időszakban sem tétlenkedtünk: a pályánk átesett jó néhány ráncfelvarráson, folyamatosan dolgoztunk annak érdekében, hogy megfeleljen az újabb és újabb biztonsági feltételeknek, törmelékfogó kerítést építettünk, a lelátókat folyamatosan karbantartottuk, és 2016-ban újra-aszfaltoztuk a teljes pályacsíkot, pontosabban lecseréltük a felső, úgynevezett kopóréteget. A Formula 1-ben zajló folyamatokat, az újonnan bekerülő pályákat látva azonban ez nem elég, ez tényleg az utolsó előtti pillanat, amikor elkezdhetjük a munkát. Azt látjuk, hogy a sok uniformizált pálya között egyre nagyobb értéke van a magyarhoz hasonló tradicionális helyszíneknek, és Budapest közelsége mindig is elképesztő vonzerőt jelent majd a Hungaroring számára, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az új pályák infrastruktúrája a miénknél sokkal magasabb színvonalú szolgáltatást tesz lehetővé. A stratégiai fejlesztési programnak köszönhetően belátható időn belül mi is fel tudjuk venni velük a versenyt, ami lehetővé teszi, hogy itt tartsuk a Formula 1-es sorozatot, és ezáltal évről évre hazánkra, gyönyörű fővárosunkra irányítsuk a figyelmet.”

Gyulay Zsolt hozzátette: elképesztő az érdeklődés a száguldó cirkusz iránt – nagy öröm a Hungaroring számára, hogy ilyen ütemben fogytak a bérletek és a versenynapra szóló jegyek, ez ugyanis azt mutatja, hogy nemcsak a pilóták, a szurkolók is szeretik a pályánkat. A 2022-es Magyar Nagydíj számai is erről árulkodtak: vasárnap 100 ezer néző kísérte figyelemmel a helyszínen a pályán zajló eseményeket (a négy nap alatt 290 ezren szurkoltak), akkor áprilisban tehették ki a Hungaroringre a „megtelt” táblát. Most ez az időpont előrejött decemberre…

