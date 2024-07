Sky: Már a nyári szünet után változik a Williams és az Alpine felállása is

Ahogyan mi is beszámoltunk róla, egyes lapok már tényként közlik, hogy Esteban Ocon, aki az év végén elhagyja az Alpine csapatát, a Haasnál fogja folytatni, már az aláírás is megszületett, azonban újabb csavar is jöhet a történetben.

A Williamsnél már régóta nagy nyomás alatt versenyez Logan Sargeant, akiről James Vowles csapatfőnök pár futammal ezelőtt kijelentette, hogy többet várnak tőle és akit szinte biztosan le fognak váltani legkésőbb 2025-ben, de az sem elképzelhetetlen, hogy már idén megtörténik a váltás.

Korábban Andrea Kimi Antonelli volt az, akit hírbe hoztak a csapattal Sargeant utódjaként, azóta viszont Carlos Sainz neve az, akit a legtöbbször hallani velük kapcsolatban, a spanyol azonban ismét kivárni látszik, látva, Sergio Perez milyen gyenge formában van a Red Bullnál.

A Sky riportere, Ted Kravitz szerint azonban már olyan szinten elmérgesedett a viszony az Alpine és Ocon között, hogy a Williams már most kivetette rá a hálóját és már a nyári szünetet követően a grove-i csapatnál szerepelhet a francia.

Kravitz szerint az így történő üresedést az Ocon távozása óta feltűnően sok szerepet kapó Jack Doohannel töltenék fel, akinek így az év végéig lenne esélye bizonyítani a csapatfőnök Bruno Faminnak – na és Flavio Briatorénak -, hogy megéri a francia csapatnak az utánpótlásában bízni.