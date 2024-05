Sky Italia: Eldőlt Adrian Newey sorsa

Múlt héten a német sajtó már tényként írt arról, hogy Adrian Newey búcsút int a Red Bull csapatának, szerdán pedig hivatalosan is bejelentették, hogy a sztártervező csak 2025 elejéig marad az istállónál.

A Sky Sports Italia pedig most arról ír, hogy bár hivatalos bejelentés még nem történt, viszont minden jel arra mutat, hogy Newey a Ferrarinál fogja folytatni 2025 áprilisától, ahol szupertanácsadói szerepkört kaphat, és az időzítés miatt lehetősége lesz dolgozni a 2026-os autón is.

Az olasz portál azt is kiemeli, hogy volt már olyan, hogy a brit szakember azért választotta a McLarent a Williams ellenében, mert annak központja közelebb volt az otthonához, most viszont úgy tűnik, hogy össze fog jönni a Newey-Ferrari házasság.

A 2025-től a Ferrari színeiben versenyző Lewis Hamilton is nagyon elismerően nyilatkozott Newey-ról a Miami Nagydíj sajtótájékoztatóján, és nem rejtette véka alá, örülne az érkezésének:

„Ha készítenék egy listát azokról az emberekről, akikkel szívesen dolgoznék együtt, ő abszolút az első helyen lenne” – kezdte Hamilton, amikor arról kérdezték, hogy szóba került-e Newey neve a Ferrarival történt tárgyalásai során.

„Adrian... olyan nagyszerű múltja, pályafutása van” - tette hozzá Hamilton. „Nyilvánvalóan elképesztő munkát végzett a pályafutása során, és a csapatokkal való kapcsolata, valamint az a tudás, amivel rendelkezik, és szerintem elképesztő erősítés lenne.”

„Szerintem már most is nagyszerű csapatuk van. Már most hatalmas előrelépéseket tesznek, és az autójuk is gyorsabb idén. Megtiszteltetés lenne vele dolgozni” – fogalmazott a hétszeres világbajnok.

