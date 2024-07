Sky: Ezért vár még ki mindig Sainz

A két csapatról korábban úgy hírlett, nem fognak esélyt nyújtani a Ferraritól év végén távozó Sainznak, mivel a Mercedes andrea Kimi Antonellit részesíti előnyben, míg a Red Bull épp most adott új szerződést Sergio Pereznek. Azzal, hogy a spanyol kivár, az egész pilótapiacot túszul ejtette.

A Sky Sports riportere, Craig Slater így értesült a Mercedes helyzetéről: „Sainz visszakerülhetett a versenybe. Korábban azt mondtam, hogy nem fog a Mercedeshez menni, de az azért volt, mert két hónapja Sainz július végére már dönteni akart, a Mercedes viszont várni akart a szezon végéig.”

„Sainz azonban most kivár, nem csak a Mercedesre, mert akár a Red Bullnál is lehet esélye, elnézve Sergio Perez szenvedését, aki az elmúlt hat versenyen kevesebb pontot szerzett a Forma-1 legjobb autójával, mint Nico Hülkenberg az előző kettőn egy Haasszal.”

A tinisztár Antonelli közben, akit Wolff számos alkalommal méltatott Hamilton helyettesének keresése közben, nem is biztos, hogy a Forma-1-ben lesz jövőre: „A Mercedes most várni akar vele. Most jobb hétvégéje volt, a sprintet megnyerte Silverstone-ban, de még várni akarnak” – mondta Slater.

Sainznak idén és tavaly, is sikerült versenyt nyernie, akkor ő volt az egyetlen, aki megtörte a Red Bull egyeduralmát. Három opciója még a Sauber, a Williams és az Alpine 2025-re, de egyelőre még sehova sem kötelezte el magát, így a többi pilóta sem tudja biztosítani jövőjét.