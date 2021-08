Sky: Bottas ideális csapattárs, jó az időmérőkön, a versenyeken már nem annyira

Hivatalosan még nem jelentette be a Mercedes csapata, hogy ki lesz Lewis Hamilton csapattársa 2022-ben, azt viszont tudni, hogy csak Valtteri Bottas és George Russell van harcban az ülésért, Wolff pedig elismerően reagált Russell időmérős teljesítményére.

És bár a szurkolók és a szakértők többsége szerint Russell megérdemelné, hogy jövőre már a Mercedesnél versenyezzen, viszont a Sky Sports F1 szakértője, Karun Chandhok arra figyelmeztet, hogy a Hamilton-Russell duóban minden adott lenne ahhoz, hogy megismétlődjön, amit 2007-ben a McLarennél láthattunk az Alonso-Hamilton párossal.

„Miközben Bottas nagyon jó az időmérőkön, addig a versenyeken már nem annyira. A tavalyi bahreini versenyen is láthattuk ezt: George a DRS segítségével megelőzte őt, aztán el is tudott húzni tőle” – idézte fel a tavalyi szahíri futamot az indiai.

„Viszont azt hallom, hogy Valtteri nem foglalkozik a politikával és Lewis is örül annak, hogy ő a csapattársa. Azonban a nagyobb képet és a hosszú távot is figyelembe kell venned, és biztos vagyok abban, hogy a Mercedes is így tesz.”

„Russell és Lewis párosa minden szempontból olyan lenne, mint amikor Fernando és Lewis a McLarennél versenyzett 2007-ben. Megérkezik a fiatal trónkövetelő a bizonyított világbajnok mellé, aztán jön a tűzijáték, amit a pálya széléről szemlélve kiváló lenne nézni!”

A korábbi Forma-1-es pilóta Paul di Resta elmondta, hatással lehetne Bottas pályán mutatott viselkedésére, ha bejelentenék Russell érkezését, valamint nem tartja feltétlenül problémának, hogy Bottas a versenyeken nem olyan jó, mint az időmérőkön.

„Lewis valószínűleg most egy ideig minden idők legsikeresebb Forma-1-es versenyzője lesz, Valtteri pedig egy olyan srác, aki az esetek 25 százalékában le tudja őt győzni az időmérőkön.”

„Ha a vasárnapi kerék a kerék elleni versenyzésről van szó, akkor már más a helyzet, de ha megnézzük, hogy kik voltak igazán sikeresek ebben a sportban, akkor azt látjuk, hogy ott volt valaki a csúcson, mellettük pedig volt valaki, aki támogatta őket. Valtteri ilyen szempontból ideális Lewis számára.

„A Red Bull is nyíltan elmondta, hogy azért hosszabbítottak Sergio Perezzel, hogy meglegyen a stabilitás az idei világbajnoki harcban. Ha viszont Valtterinek megmondanák, hogy jövőre már nem az övé lesz az ülés, akkor mégis miért segítené Lewist a világbajnoki cím megszerzésében? Mi lenne a gond azzal, ha George még egy szezont lehúzna a Williamsnél?”

Ezzel a körrel szerezte meg a belgiumi pole-pozíciót Max Verstappen (videó)