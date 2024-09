"Simán agresszív voltam, vagy egy f**z?" - Így kért bocsánatot Ricciardo Hülkenbergtől

Daniel Ricciardót két büntetéssel is sújtották a futamon, ami minden pontszerzési reményét porba tiporta, míg csapattársának, Cunoda Júkinak a sérült padlólemeze miatt kellett feladnia a futamot. Az ausztrál első öt másodperce a Hülkenberg Haasával való ütközés miatt lett kiosztva, majd a büntetése letöltésének vége előtt hozzáért a bokszban az emelős az autóhoz, így további tíz másodperccel sújtották.

A futamot követően Ricciardo elmagyarázta, hogy látta az ütközést a saját szemszögéből és azt is elismerte, már akkor azon járt az esze, mennyire lesz dühös Hülkenberg: „Nem hagytam neki elég helyet, egyértelmű, pont. A legkevesebb, hogy bocsánatot kérek. Arra is kíváncsi voltam, mennyire volt gáz. Tudtam, hogy én vagyok a hibás, de most ez olyasmi, amiért be akar mosni egyet, vagy csak kijelenti, hogy elmértem a dolgot?”

„Az első körökkel eléggé szenvedek idén. Összességében nem hiszem, hogy olyan sok helyet javítottam volna az első körben ebben a szezonban. Most az ütközésig rendben volt és talán egy kicsit agresszívebb is voltam, ami eddig hiányzott, viszont túlságosan élveztem, hogy agresszív vagyok és ezért túl agresszív lettem. Nyilván most elpoénkodom, de jobban meg kell ezeket a dolgokat ítélnem.”

„Minden rendben ment, odamentem, nyilván először bocsánatot kértem, megkérdeztem, mennyire volt gáz. Mondta, hogy hát, nem hagytam neki elég helyet. Azért kérdeztem meg, mert szeretek agresszív lenni, de nem játszom piszkosan. Szóval biztos akartam lenni benne, hogy agresszív voltam, vagy egy f**z? De szerintem csak agresszív, a könyökömet kicsit túlságosan kitettem. De bocsánatot kértem.”

A nyolcszoros futamgyőztes végül a 13. lett a sok dráma után, de lehet, hogy már túl késő lesz neki, a jövő héten ugyanis dönthetnek a sorsáról – erről itt írtunk.