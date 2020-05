Silverstone tovább reménykedhet – hétfőtől újraindul a sport az Egyesült Királyságban

A Forma-1 2020-as szezonja továbbra sem kezdődhetett el a koronavírus-járvány miatt, viszont ha nem történik semmi váratlan, júliusban már újra Forma-1-es versenyt nézhetünk, ugyanis az osztrák kormány zöld jelzést adott az Osztrák Nagydíjaknak, amelyeket július 5-én és 12-én rendezhetnek meg.

Silverstone eredetileg abban reménykedett, hogy az ausztriai eseményeket követően ők is rendezhetnek majd futamokat, a helyzetüket azonban megnehezíti az, hogy az Egyesült Királyság kormánya bevezetett egy karantén-szabályt, amelynek értelmében aki június 8-tól belép az ország területére, annak 14 napon keresztül izolálnia kell magát a többi embertől, és az F1-es személyzetek sem kaptak felmentést ez alól.

Viszont előző héten a miniszterelnök Boris Johnson a hírek szerint azt mondta a miniszereinek, hogy mégis tegyenek kivételt a Forma-1-ben dolgozókkal, így elképzelhető, hogy augusztusban pótolhatják a silverstone-i futamokat.

És bár egyelőre a kormány nem jelentette be, hogy kivételezne az F1-gyel, viszont mindenképpen jó hír Silverstone szempontjából, hogy a kulturális titkár Oliver Dowden bejelentette, hogy hétfőtől zárt kapuk mögött folytatódhat a sportélet az Egyesült Királyságban.

„Több mint két hónappal a sport leállítása és rengeteg, egészségügyi szakértőkkel és profi sportszervezetekkel való tárgyalás után örömmel jelentem be, hogy a kormány nyilvánosságra hozott egy iránymutatást, amely engedélyezi, hogy a versenysport visszatérjen hétfőtől zárt kapuk mögött, és kritikus fontosságú, hogy csak abban az esetben, ha ez biztonságos.”

„A sportok külön-külön dönthetnek arról, hogy mikor folytatják, hiszen ők tudják, hogy mi a legjobb a sportjuknak. De a futball, a tenisz, a lóversenyzés, a Forma-1, a krikett, a golf, a rugby, a snooker és az összes többi sport hamarosan visszatérhet a képernyőkre.”

„Hatalmas kihívás volt eljutni eddig a pontig. Törvényszéki, klinikai hozzáállást alkalmaztunk, együtt dolgoztunk a Public Health Englanddel és az egészségügyi részleggel az út összes állomásánál.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images