Silverstone nyitott több verseny megrendezésére, akár fordított vonalvezetésen is

A koronavírus-járvány óriási hatással van a sportok, így a motorsportok és a Forma-1 világára is, az F1 főnökei pedig jelenleg kiértékelik, hogy hogyan és mikor folytatódhat majd a Forma-1 menetrendje, miközben már hét versenyt elhalasztottak, Monacót pedig hivatalosan is törölték.

Silverstone szerdán jelentette be, hogy április végéig fogják meghozni a döntést a Brit Nagydíjról, amelyre a tervek szerint július 19-én kerülne sor.

Az F1 reprezentánsai számos forgatókönyvet végigvesznek a versenynaptárral kapcsolatosan, hogy minél több versenyt meg tudjanak rendezni akkor, amikor a körülmények erre újra lehetőséget fognak adni.

Az opciók közé tartozik a 2020-as szezon következő évbe való nyúlása, illetve felmerült az is, hogy bizonyos pályákon több versenyt is fussanak. Utóbbi ötlet kapcsán a Sky Sportsnak nyilatkozott Silverstone ügyvezető igazgatója, Stuart Pringle, aki elmondta, a pálya azon van, hogy segítse a Forma-1-et, és azzal is segítenének, hogy több mint egy versenyt rendeznek.

„Csak azt mondtam a Forma-1-nek, hogy bármilyen módon vagy bármilyen formában együtt akarunk működni velük, attól függően, hogy szerintük mi szolgálja a sport érdekét. A csapatok többsége egy köpésnyire van a pályától, szóval operációsan elég egyszerű lehetne több versenyt is rendezni nálunk.”

„Fix az infrastruktúránk, a személyzet nagy része pedig a saját ágyában hajthatná álomra a fejét. Hogyha így tudunk segíteni a Forma-1-nek, akkor örülni fogunk, és szívesen megtennénk. Bármit megteszünk, amit az F1 kér tőlünk.”

Ezután azt kérdezték az ügyvezető igazgatótól, hogy gondoltak-e arra, hogy a második eseményt az 5,891 km-es pályán fordított vonalvezetésen rendezzék meg, Pringle pedig azt válaszolta, hogy jelenleg nincs licencük rá, azonban nem zárja ki a lehetőséget.

„Ez nem egy őrült ötlet. Nincs licencünk arra, hogy a fordított vonalvezetést használjuk, de ezek rendkívüli idők, és szerintem rendkívüli döntések fognak születni. Semmi sincs lesöpörve az asztalról, de várjuk meg, hogyan fog kinézni a következő négy hét.”

„A Forma-1 nehéz helyzetben van, ugyanis nem csak azt kell nézniük, hogy mi folyik Nagy-Britanniában, hanem azt is, hogy mi folyik a világban, és hogy hogyan oldhatják meg az utazást. Tehát valószínűleg ez nem egy őrült kérdés.”

Már számos nyári sporteseményt lefújtak, többek között a wimbledoni tenisztornát is, amelynek fináléjára pont egy héttel a Brit Nagydíj megrendezése előtt került volna sor. Pringle elmagyarázta, hogy Silverstone-nak több ideje van a döntés meghozására, és ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kiértékelhetik a helyzetet azelőtt, hogy döntést hoznának a verseny sorsáról.

„Silverstone a világbajnokság egy fordulója, és a kollégáink a Forma-1-nél elképesztően keményen dolgoznak azon, hogy össze tudják rakni a szezont, ami már biztosan később kezdődik. Már rengeteg törlésre és elhalasztásra került sor. Szóval az F1 próbálja összefűzni a naptárat, és ebben Silverstone az egyik elem.”

„Fontos a Forma-1-nek, hogy próbálkozzanak a világbajnoki szezon újratervezésével, és hogy elég időt adjunk nekik erre. Mi egy fix pálya vagyunk, fix beállításokkal és fix infrastruktúrával. A csapatunk pedig hihetetlenül tapasztalt, tudják, mit csinálnak.”

„Tehát április végéig hagytunk magunknak időt arra, hogy meghozzuk a döntést, ami a Forma-1-nek is szükséges, hogy össze tudják rakni a terveiket.” – zárta Pringle.

