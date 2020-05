Silverstone: Nem biztos a Brit Nagydíj megrendezése

A Forma-1 azt tervezi, hogy a koronavírus-járvány okozta hosszabb leállás után július elején, Ausztriában indítja újra a szezont, majd Silverstone-ban is rendeznének versenyt, ráadásul szóba került az is, hogy akár mindkét helyszínen két futamra is sor kerülhet.

Viszont ahhoz, hogy megrendezésre kerülhessenek ezek a versenyek, szükség van a kormányok engedélyére is, a különböző országok pedig különböző korlátozásokkal rendelkeznek, többek között a tömegrendezvényekre vonatkozóan.

Silverstone szeretné, ha visszatérne a Forma-1 a pályájukra, viszont ha sor is kerülne versenyre, arra csak nézők nélkül kerülhetne sor.

„Április vége volt számunkra a határidő a döntésünkhöz, hogy elkezdjük felrakni az átmeneti infrastruktúrát a vendéglátás és a nyilvánosság dolgaival kapcsolatosan.” – kezdte Silverstone ügyvezető igazgatója, Stuart Pringle a Reutersnek.

„Most viszont csak a fix infrastruktúrán dolgozunk, ami természetesen sokkal kevesebb munkát jelent. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy jól tudnánk működni a Forma-1 döntéshozási feltételein belül. Szerintem nekik kell majd meghozniuk a döntést.”

A Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn azt mondta, hogy a sport szeretne egy „bioszférát” teremteni a pályáknál. Ez azt jelentené, hogy mindenkinek tesztelten kell megérkeznie a pályára, negatív tesztet kell mutatniuk, majd a résztvevőket kontrollált környezetben tartanák.

„Ausztria nagyon jól illeszkedik ebbe az elképzelésbe. Van egy helyi repülőtér közvetlenül a pálya mellett. Ez pedig nincs túl közel a metropoliszhoz, viszont körülötte kiváló az infrastruktúra. Nem lesznek motorhome-ok, viszont van egy teljes vendéglátói intézmény a pályán.” – mondta Brawn az F1 podcastjében.

A Forma-1 belsősei arról beszéltek, hogy a csapatok biztosított hotelekben tartózkodnának, nem léphetnének kapcsolatba a helyi lakosokkal, és a média sem mehetne ki a versenyekre. Pringle szerint Silverstone, amely pálya közel van hét Forma-1-es csapat bázisához, biztosítani tudná ezt az F1-nek.

„A sportban lévő tárgyalások során szó esett az Egyesült Királyságbeli újraindításról is, és beszéltünk arról, hogy a helyszíneknek kicsit szigetszerűnek kellene lenniük, vagyis kontrolláltnak. Mi pedig el tudjuk érni ezt.”

„A pályánkon belül megtalálható minden szükséges létesítmény egy teljes hotelen kívül. A hotelünk félig van felépítve, ha ez segítséget jelent. Kényelmesen vendégül tudnánk látni mindenkit. Külön tudnánk választani az embereket, és ideális az elhelyezkedésünk.”

Az ügyvezető igazgató végül azt is kiemelte, hogy nem akarnak elvonni egészségügyi erőforrásokat a koronavírus elleni harc közepette.

„Nagyon egyértelmű, hogy nem jelenthetünk semmilyen terhet ezen a területen, a legkisebb hatásunk sem lehet erre. És ha mégis lenne, akkor nem fogjuk ezt csinálni.” – jelentette ki Pringle.

