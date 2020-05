Silverstone megerősítette: Lehetőség van két Forma-1-es Brit Nagydíj rendezésére

„Mindenféle variánsról beszéltünk, köztük arról is, hogy két versenyt tartanánk egy hétvégén, vagy két verseny két egymást követő hétvégén” – nyilatkozta a Silverstone-i pálya vezetője, Stuart Pringle.

„Én teljes mértékben bízok a képességeinkben, hogy meg tudjuk tartani ezeket a rendezvényeket. Rengeteg tapasztalatunk, és tudásunk van, és ezekre maximálisan támaszkodhatunk.”

A Forma-1 és a Liberty Media célja továbbra is, hogy akár 19 futamot is meg tudjon tartani a 2020-as szezonban, ehhez pedig minden eszközt bevetnek, köztük a dupla futamokat is. Silverstone mellett a Red Bull saját pályájáról, a spielbergi Red Bull Ringről lehetett azt hallani, hogy vállalnák a dupla futam rendezését.

„A Forma-1 nagyon keményen dolgozik azon, hogy megtalálják a bajnokság számára a legjobb megoldásokat” – mondta Pringle. „Mi is folyamatosan kapcsolatban állunk velük, és megkérdeztek minket, hogy tudnák-e két futamot tartani, zárt kapuk mögött. A válaszunk az, hogy természetesen, mi nyitottak vagyunk mindenre.”

Stuart Pringle, Silverstone Managing director Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Jelenleg a Francia Nagydíj lenne a 2020-as szezon első futama, június 28-án, de várható az elhalasztása, miután az ország betiltotta a tömegrendezvények tartását július közepéig.

A Red Bull Ring azonban már készen áll a Forma-1-es versenye megtartására július 5-én, zárt kapuk mögött, és nemrégen Helmut Marko Ausztria Sportminiszterével tárgyalt erről, aki szintén nem zárta ki egy zárt kapus futam rendezésének a lehetőségét.

A Forma-1 most dolgozik az új versenynaptárán, miután kijelentették, hogy az eredeti 2020-as versenynaptár már nem megvalósítható, ezért most gőzerővel dolgoznak egy átdolgozott kiadáson.

„Szerintem leghamarabb május elején fogja közzétenni az F1 a versenynaptárat. Az az időpont még nekünk is megfelelő lenne, ha nem kell kialakítanunk a nézők számára szükséges infrastruktúrát” – mondta Pringle.

