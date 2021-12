Sikerül-e vasárnap is megúszni a káoszt Dzsiddában?

Valtteri Bottas már a pénteki első szabadedzés alatt ítéletet hirdetett a naptárban most debütáló szaúd-arábiai versenypályával kapcsolatban: „Ez a pálya nagyon király” – mondta a Mercedes versenyzője.

Az élvezeteknek azonban ára is van, az elképesztően gyors utcai pálya kanyarjai ugyanis nagy veszélyt rejtenek magukban. Charles Leclerc péntek délutáni balesetéből láthattuk, milyen kegyetlenül bünteti a hibákat a megszokottnál kisebb bukóterekkel rendelkező aszfaltcsík.

Az előzmények ellenére Leclerc és Verstappen Q3-as falazását leszámítva a futamig sikerült megúszni a komolyabb baleseteket. „Mindannyian őrült hétvégére számítottunk, de eddig kevés incidens történt” – világított rá Fernando Alonso is.

Lando Norris szerint több tényező is hozzájárult az eddigi balesetmentességhez: a sima aszfalt és a jó tapadás javította a pálya állapotát ahhoz képest, amilyen a csütörtöki biztonsági autós köröket követően volt. A McLaren versenyzője korábban már versenyzett Makaóban, amit előzetesen többen is hasonlítottak Dzsiddához.

„Makaó sokkal szűkebb, és bukótérből is kevesebb van, mint itt. Ott gyakorlatilag csak falakat találunk. Emellett ott van még a sima aszfalt is: Makaóban sok versenyző a bukkanók miatt követ el hibát, az itteni aszfalt azonban jó tapadást biztosít, talán az egyik legjobbat, amin valaha versenyeztem. A pálya emellett jó ritmussal rendelkezik, nincsenek bukkanók által nehezített kemény féktávok.”

Az F2-es bajnokságot vezető Oscar Piastri úgy fogalmazott, Dzsiddában olyan érzése van, mintha nem egy utcai pályán versenyezne, hanem egy betonfalakkal körbevett Silverstone-ban.

Míg azonban a hétvége eddigi részében sikerült elkerülni a nagy ütközéseket, a vasárnapi versenyen az egymást közelről követő autók új féle kockázatot jelentenek majd. A pálya sok kanyarja beláthatatlan, így a versenyzők gyakorlatilag vakon száguldanak bele, nem tudva, ki autózik esetleg jóval lassabban alig néhány méterrel előttük.

„A pálya valóban fantasztikus, de egyben veszélyes is. Ha valakivel baj történik, akkor a baj nagyon nagy lehet” – fogalmazott a Red Bull versenyzője, Sergio Perez.

A mexikói csapattársa, Max Verstappen szerint a pálya egyes részei olyan veszélyeket rejtenek magukban, mint a belgiumi Spa legveszélyesebb pontja, az Eau Rouge.

„Ha a verseny elején egy autó mondjuk jobbról a falnak csapódik, könnyen visszapattanhat a pályára, ami könnyen nagy ütközést eredményezhet. Úgy, mint az Eau Rouge esetében."

„A be nem látható kanyarok forgalom mellett nagyon veszélyesek. Amikor lassabb köröket is teljesítünk, a sebességkülönbség miatt veszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Jó vezetni ezen a pályán, de a veszély továbbra is ott leselkedik” – mondta a tabella éllovasa.

