Shwartzman elmondta, milyen érzés a Ferrari-család tagjának lenni

A Ferrari támogatásával Shwartzman jelenleg a 2020-as Formula 2-es bajnoki címért küzd, ráadásul a többi Ferrari-junior, Callum Ilott és Mick Schumacher ellen. Hat versennyel az idény vége előtt Shwartzman jelenleg negyedik a pontversenyben, 21 ponttal lemaradva Schumacher mögött.

Az azonban nem számít meglepetésnek, hogy egy ilyen legendás márka támogatásával rengeteg nyomás is hárul a fiatal pilótákra. Amikor az Auto Bild megkérdezte őt, hogy mennyi extra terhet jelent a Ferrari név alatt menni, Shwartzman a következőket mondta: „Természetesen különleges a piros ruhát viselni az ágaskodó lóval a mellkasomon.”

„A Ferrari Versenyzői Akadémiával folytatott első beszélgetéstől kezdve egészen addig a pontig, amikor már biztos volt, hogy együtt fogunk dolgozni, hatalmas dolog volt ez számomra. A Ferrari-család részese lehetsz, ami különleges jutalom.”

Shwartzman eddig háromszor pezsgőzhetett a dobogó legfelső fokán, és további két pódiumot szerzett még. Ezen alkalmakkor ott volt a Ferrari csapatvezetője, Mattia Binotto is, hogy együtt ünnepelhessék meg a sikereket. A fiatal orosz nagyon örül ennek.

„Mindig is nagyon örültem ennek. Remek érzés látni Mattiát és Laurent Mekiest ott állni. Ökölpacsiztunk, és ezt mindig csináltam az édesapámmal is. Most már mindenkivel a csapatnál ezt teszem. Én az ökölpacsit preferálom, nem igazán kedvelem ezt a könyökös dolgot” – mondta nevetve Shwartzman.

Robert Shwartzman, Prema Racing Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A pilóta édesapja még áprilisban vesztette életét a koronavírus miatt, de a fiatal tehetség mindig egy számára kulcsfontosságú mondattal a fejében versenyez. „Nem igazán szeretem megemlíteni azokat a pontokat, amelyekben egészen jó vagyok, vagy azokat, amelyekben rossz vagyok. Én mindenhol fejlődni szeretnék.”

„Az apukám írta ezt le a legjobban. Ő mindig azt mondta, hogy három fajta ember van a világon. A legjobbak a többiek hibájából tanulnak, a jók a saját hibáikból, a rosszak pedig sem az elsőből, sem a másodikból. Én az első kategóriába akarok tartozni.”

Shwartzmannak legközelebb hazai pályán, Szocsiban van jelenése, hiszen az F2 mezőnye Oroszországba is követi a Forma–1-et, a bajnokság pedig még egyáltalán nem lefutott.

