Szerdán Verstappen és Perez is pályára viheti a 2021-es Red Bullt

Nagy tesztnapja lesz holnap a Red Bull Forma-1-es családjának: Silverstone-ban a Red Bull viszi pályára egy filmforgatási nap keretein belül az RB16B-t, amit Max Verstappen és Sergio Perez is kipróbálhat majd.

Ezen felül a teszt és tartalékpilótájuk, Alex Albon is pályára hajthat majd, mégpedig a 2019-es RB15-tel. Sergio Perez már ma is kint van Silverstone-ban, és ő is a 2019-es autóval végzi a felkészülését a március 28-án kezdődő 2021-es szezonra.

A Red Bull csoport másik csapata, az AlphaTauri is intenzív teszthetet tart: ma Juki Cunoda a 2019-es ST14-gyel körözik Imolában, ami már megkapta az AlphaTauri múlt héten bemutatott, 2021-es festését.

Az idei autójukat, az AT02-t holnap viszik pályára, szintén egy filmforgatási nap keretein belül, ahol már Pierre Gasly is autóba ül majd. Az AlphaTauri Gaslynak is ad egy saját tesztnapot, ő csütörtökön körözhet majd a 2019-es autóval, amivel megszerezte az azévi Brazil Nagydíjon a második helyezést.

Érdekesség, hogy a Red Bull nem sokkal az RB16B bemutatója előtt frissítette az ajándékbooltját, és abban megjelent egy "bemutató kollekció", mégpedig nem a Red Bull hagyományos színeivel, hanem egy világoskék variánssal.

Ez könnyen jelentheti azt is, hogy a Red Bull idén is egy különleges tesztfényezéssel indítja majd az évet, holnap pedig természetesen mi is be fogunk számolni arról, hogy ez a feltételezés végül bebizonyosodott-e.