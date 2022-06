Sergio Perez volt a leggyorsabb a bakui első szabadedzésen!

A monacói hétvége után immáron Bakuban jár a Forma-1 mezőnye, ahol a péntek délutáni első szabadedzésen már túl is van a mezőny. A pilóták egyből a pályára hajtottak, ahogy a lámpa zöldre váltott. Az Alpine az új hátsó szárnyát kezdte el tesztelni, míg a Mercedes durva pattogása ismét felbukkant.

Nyolc perc után aztán Mick Schumacherre váltott a kamera, aki a bukótérben állt, de most nem a német hibázott, hanem a Haas hűtőrendszere durrant el. Csak reménykedhetnek benne, hogy nem főzték meg a Ferrari-motort nyolc perc alatt.

A folytatás után látszódott, hogy a Ferrari is elképesztően pattog az egyenesekben, így ezen nekik is dolgozniuk kell a vasárnapi futamig, ráadásul Leclerc szólt a rádión, hogy az új tükrök nem túl előnyösek, ugyanis semmit nem lát bennük, így kérdéses a hétvége további részében való bevetésük.

Negyedóra után az egyik Williams is megállt, Latifi húzódott le, miután lekapcsolt a motorja. A kanadai autója sebességben maradt, így az arrébb tolása is nehézkes volt, miközben a fékek folyamatosan füstöltek.

Az első szabadedzés alatt érkezett a hír, hogy hivatalosan is megerősítették, hogy a Red Bull mindkét autójában motort cserélt, így Verstappen és Perez is egy friss egységgel kezdheti meg a hétvégét. A két Red Bull hamar az élre is állt a közepes keverékeken, míg a Ferrari inkább a keményeket tesztelte.

Huszonöt perccel a leintés előtt Verstappen pakolta fel elsőként a lágyakat az élmezőnyből, természetesen lila szektorokkal tovább javított addigi leggyorsabb idején. Perez is hamarosan váltott a piros oldalfalú gumikra és az élre is állt, Verstappennek három tizedet adva.

Leclerc is felpakolta a lágyakat és a harmadik időt autózta, miután a második szektorban a leggyorsabb volt, de beragadt Russell Mercedese mögé. Gasly azonban jó tempóban autózott, egészen az ötödik helyig feljött, megelőzve a két Mercedest. Az Alfa Romeo azonban nem találta a tempót és a legjobb tízen kívülre kerültek.

A Ferrari és a Mercedes pattogása nem javult az első szabadedzés folyamán, a pilóták elképesztően rázkódtak, még az eddigieknél is durvábban. A végén nem történt változás, így Sergio Perez húzta be az első szabadedzést Charles Leclerc és Max Verstappen előtt.