Sergio Perez megmutatta, mennyire sérült kocsival teljesítette az Osztrák Nagydíjat

Újabb nehéz futamon van túl Sergio Perez, aki Ausztriában a nyolcadik helyről indult, és a hetedik pozícióban ért célba – vagyis még úgy is Verstappen mögött végzett, hogy a holland defekttel teljesített több mint fél kört, be kellett jönnie a bokszba a verseny végén, és még 10 másodperces büntetést is kapott.

Perez helyzetét a rajtpozícióján kívül az is nehezítette, hogy az első körben összeért Oscar Piastrival, aminek következtében a kocsijának az oldala megsérült, és keletkezett rajta egy lyuk.

A többszörös futamgyőztes a cikk alján látható képet töltötte fel az Instagram-oldalára, és így nyilatkozott a leintés után:

„Semmit sem tudtunk tenni a futam elején elszenvedett károk miatt. Veszítettünk és szenvedtünk az egész futam alatt... a verseny végéig küzdöttünk, próbáltunk valamit menteni. A következő versenyen mindent beleadunk” – mondta Perez.

