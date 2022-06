Sergio Perez 2024-ig a Red Bull versenyzője marad - HIVATALOS!

A Red Bull Racing ezt hivatalos közösségi csatornáin erősítette meg, így pontot téve a találgatások végére. Sergio Perez jelenlegi szerződése az idei szezon után járt volna le, de az idén - és persze tavaly - mutatott teljesítménye meggyőzte a Milton Keynes-i alakulatot a közös folytatásról.

A mexikói pilóta a 2022-es Monacói Nagydíjon pályafutása harmadik futamgyőzelmét szerezte meg, és mindössze 15 pont lemaradással követi az összetettben vezető csapattársát, Max Verstappent, így minden esélye megvan a világbajnoki címre.

Christian Hornerék korábban többször is hangsúlyozták, nagyon elégedettek Perez teljesítményével, bíznak a pilótában, így nem meglepő a döntésük a szerződés meghosszabbításával kapcsolatban. Erre egyébként már a Monacói Nagydíj után lehetett következtetni, ugyanis a versenyző elszólta magát egy interjúban a megállapodásról.

Sergio Perez a tavalyi szezon előtt csatlakozott a Red Bullhoz, ahol Alexander Albon helyét vette át, s bár nem alakult zökkenőmentesen a debütáló éve, a 2022-re tervezett új szabályoknak megfelelő konstrukcióval gyorsan felvette a ritmust.

A 32 esztendős pilóta a szezonnyitón történő kiesését követően nem zárt futamot a negyedik helynél rosszabb pozícióban, ráadásul négyszer dobogóra állhatott. Perez szerződéshosszabbításával az is valószínűsíthető, hogy a Red Bull-család nem tartja meg hosszú távon a jelenleg az AlphaTaurinál versenyző Pierre Gasly-t, akinek szerződése jövő év végén jár le.

„Hihetetlen két hét áll mögöttem, a Monacói Nagydíj megnyerése minden versenyző álma, majd ezt követi a szerződéshosszabbításom bejelentése, ami rendkívül boldoggá tesz“ - mondta Perez.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek és most már teljesen otthon is érzem magam. Jól dolgozunk együtt, jó a kapcsolatom Max-szal a pályán és azon kívül is határozottan sokat segít abban, hogy előre lépjünk csapatként“ - tette hozzá a mexikói.

Christian Horner csapatfőnök dicsérte Perez javuló formáját és elmondta, minden feltétel adott volt ahhoz, hogy folytassák az együttműködést. „Újra és újra bizonyítja, hogy nemcsak nagyszerű csapatjátékos, hanem egyre jobb versenyző is“ - fogalmazott a csapatfőnök.

„Idén újabb lépést tett előre, és Maxhoz képes jelentősen csökkent a lemaradása, amit a dzisddai pole pozíciója és a csodálatos monacói győzelme is bizonyít. Számunkra nem volt kérdés, hogy szeretnénk megtartani a tudását és a tapasztalatát“ - tette hozzá Horner.

